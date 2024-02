Nábytek ze sádrokartonu je ideálním řešením, jak ušetřit za vybavení

Desky sádrokartonu se vyrábějí ze sádry, papíru a vody. Technologicky nejnáročnější je výroba kartonu. Jde o pevnostní, několikavrstvý, speciální a normami přesně stanovený papír vyráběný pouze v několika papírnách v Evropě. Zároveň jde o to nejchytřejší, co na sádrokartonové desce najdete.

Nábytek ze sádrokartonu lze i obložit keramickými obkladačkami.

Papír zajišťuje přenesení ohybového napětí, tedy to, aby se deska jen tak nezlomila. Kdyby nebyl použit „chytrý“ papír, znamenalo by to při každé změně teploty i výraznou změnu kvality. Sádra používaná pro výrobu desek se od té známé ničím podstatným neliší.

Využití kamkoli

Sádrokartonové desky se využívají k vytváření šikmých střech, stropů, podhledů, zakrytí instalací, vyrovnávání zdí, staví se z nich příčky, suché podlahy i speciální interiérové doplňky. Výhodné je použití sádrokartonu při vytváření příček nebo obkladů k zakrytí větších instalací.

Desky se vyrábějí v několika formátech: nejpoužívanější jsou 1,2×2 m s tloušťkou 12,5 mm. K dalším běžným typům patří i desky o síle 10 mm, 15 mm či nejsilnější o síle 25 mm. Desky se také barevně odlišují podle vlastností, například do vlhkých prostor či se zvýšenou požární odolností, pro hobby účely apod.

Nábytková „stavařina“

Sádrokarton můžete využít i při zařizování bytu. Nejde o konstrukční či architektonická řešení, ale skutečně o bytové prvky vyrobené s pomocí běžných sádrokartonových desek. Jednoduché vychytávky dokážou interiér vhodně ozvláštnit.

Vrcholem „kouzlení se sádrokartonem“ je možnost vyrobit si nejrůznější druhy nábytku, který je praktický, levný, snadno realizovatelný, a pozor, i snadno demontovatelný. Odpadá tak fatalistické uvažování typu „vždyť je to na celý život“, naopak umožňuje přizpůsobit interiér bytu jakékoli náladě či životnímu období.

Máte děti, které „rostou jako z vody“? Pak je tato inspirace neocenitelným přínosem. Vybavení dětského pokoje, vzhled, barevná a prostorová řešení, se tak mohou flexibilně přizpůsobovat věku a zájmům dítěte. To vše v krátkém čase, za pár korun a s velkým výsledným efektem. S pomocí pojezdů a sádrokartonových desek a nábytkových dveře z hobbymarketu vytvoříte za velmi přijatelnou částku i jinak drahé vestavné skříně.

Skříně ze sádrokartonu? Proč ne, stačí koupit v hobbymarketu nábytkové dveře, které budou ladit s ostatním vybavením pokoje.

Výroba skříní ze sádrokartonových desek se většinou realizuje tak, že se nejprve připraví rám ze dřeva nebo kovu a rámové stojany se vyztuží tam, kde budou připevněné závěsy.

Sádrokarton pro dospělé

Technologie výroby nábytku ze sádrokartonu nabízí nesporné vyžití v estetické oblasti, například možnost měnit barvy a barevné kombinace takového nábytku prostě tím, že vezmete štětec, plechovku s barvou a nábytek za pár minut vymalujete.

Práce samozřejmě začíná penetrací, aby se vyrovnala rozdílná nasákavost sádrokartonu a spárovacího tmelu. Vhodné materiály na penetraci jsou ty, které se ředí vodou nebo rozpouštědlem.

Pak je vhodné použít omyvatelné disperzní nátěry z umělých hmot, olejové barvy a laky, akrylátové, polymerové, polyuretanové a epoxidové barvy. Naopak nevhodné jsou nátěry na bázi minerálů, vápna, vodního skla či silikátů. Barvy můžete nanášet válečkem, vysokotlakým zařízením nebo štětkou.

Nábytek si můžete navrhnout a vyrobit sami, nebo je tu varianta spolupráce bytového architekta a domácího kutila: architekt může vymyslet prakticky cokoliv a šikovný kutil, respektive kutilka, si to vyrobí. Nábytek pak můžete kdykoli a bez „těžkého srdce“ demontovat, upravit či kompletně změnit jeho dispozice. Možná je zbytečné zdůrazňovat, že mezi přednosti takového nábytku pak patří i snadná údržba.

Na řezání postačí ruční pilka. S hoblíkem na hrany se pracuje velmi snadno.

O práci

Sádrokarton patří k těm nejjednodušeji zpracovatelným materiálům. V hobbymarketu vám během chvilky vysvětlí technologii, například to, že základní pracovní pomůckou je nůž na sádrokarton. Dále to mohou být metr, vodováha, vrtačka, hoblík na hrany, šroubovák, tužka apod. Poradí vám i se správným výběrem typu desky a nabídnou všechny potřebné doplňky či systémové komponenty (kotvící materiály, vruty, tmely apod.).