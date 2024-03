Se sádrokartonovým podhledem vykouzlíte nádherné osvětlení i tvary stropu

Postup montáže zavěšeného podhledu na křížovém roštu Nosný rošt podhledu je dvouúrovňový. Horní vrstvu tvoří nosné CD profily, připevněné k nosnému stropu prostřednictvím závěsů a závěsných drátů s okem. Spodní CD profily se nazývají montážní a připevňují se k nim desky. 1. Na stěně si vytyčte polohu podhledu. Při vytyčování úrovně konstrukce nezapomeňte zohlednit tloušťku opláštění. 2. „Brnkačkou“ nebo pomocí profilu vyznačíte obrysovou čáru podhledu. 3. Po obvodě místnosti připevněte UD profily a před osazením opatřete samolepicím napojovacím těsněním. UD profily připevňujte do zdiva plastovými natloukacími hmoždinkami nebo jinými připevňovacími prostředky podle druhu podkladu. Vzájemná rozteč připevnění je max. 800 mm. Vzdálenost prvního připojení od rohu místnosti je maximálně 200 mm. 3 - Po obvodě místnosti připevněte UD profily a před osazením opatřete samolepicím napojovacím těsněním 4 - Drát s okem k nosnému stropu připevněte buď jednou ocelovou hmoždinkou DN6 do betonového stropu, nebo jedním vrutem s plochou hlavou typu FN do dřevěných prvků stropu. 4. Rozměřte polohu závěsů, které rozmístíte tak, aby ve směru nosných profilů byla jejich rozteč max. 900 mm a v kolmém směru byla max. 1 000 mm, tím vznikne „síť“ závěsů 0,9 × 1 m. Vzdálenost krajního nosného CD profilu od stěny je maximálně 1 000 mm a vzdálenost krajního závěsu od stěny v opačném (kolmém) směru 900 mm. Drát s okem k nosnému stropu připevněte buď jednou ocelovou hmoždinkou DN6 do betonového stropu, nebo jedním vrutem s plochou hlavou typu FN do dřevěných prvků stropu, a to do boku trámu, kdy je vrut namáhán na střih. Pro nosné kotvení podhledů k nosnému stropu není dovoleno používat plastové natloukací hmoždinky. V případě jiných stropů je třeba zajistit kotvení závěsů jinými vhodnými upevňovacími prostředky. 5. Nasuňte pérové závěsy na závěsné dráty. Pro nasunutí drátu je třeba lehce stlačit péro závěsu. 6. Na obvodové UD profily položte nosné CD profily a následně zaklesněte pérové závěsy do CD profilů, které můžete nastavit pomocí spojovacích kusů pro CD profily. Sousední napojení CD profilů vystřídejte minimálně o šířku desky (min. 1200 mm). To platí i pro spodní montážní CD profily. 6 - Na obvodové UD profily položte nosné CD profily a následně zaklesněte pérové závěsy do CD profilů, které můžete nastavit pomocí spojovacích kusů pro CD profily. 7. Montážní CD profily vložte do obvodových UD profilů a křížovými spojkami je připojte k nosným CD profilům. Maximální rozteč montážních profilů je 500 mm. 8. Osazený rošt z CD profilů ještě před připevněním sádrokartonových desek výškově vyrovnejte do vodorovné polohy. 9. Sádrokartonové desky Rigips tloušťky 12,5 mm připevněte k montážním CD profilům a obvodovým UD profilům samořeznými šrouby typu TN po 170 mm. Desky orientujte vždy délkou kolmo k montážním profilům. Styk příčných hran desek musí být umístěn na montážním CD profilu. Příčné spáry sousedních desek musíte vystřídat minimálně o 1 montážní profil, aby tak nedocházelo k vytváření křížových spár. 10. Hlavy šroubů a spáry mezi sádrokartonovými deskami zatmelte. Zdroj: Rigips