Mirai Navrátil Frýdek-Místek opustit nehodlá. Má zde svůj vysněný byt

Po střední škole se na chvíli přesunul na právnickou fakultu do Brna a po návratu do Frýdku-Místku krátce působil jako koncipient v advokátní kanceláři.

Paralelně se mu v té době ale už rozjela hudební kariéra, a tak advokacie ustoupila tak trochu na druhou kolej. Část jeho aktivit se po velkém úspěchu ve Zlatém slavíku v roce 2017 přesunula i do Prahy, kde si na Vinohradech pronajal byt. Frýdek-Místek ale úplně opustit nehodlá.



„Je to přece jen místo mého dospívání, mám tu rodiče, bratry a spoustu kamarádů,“ vysvětluje. Když přišla díky rodinné firmě možnost vybudovat si zde svůj byt snů, neváhal ani chvíli. „Byt je poměrně velký, původní dispozice byla 4+1, ale rozhodl jsem se ho předělat na 4+kk, propojit kuchyň s obývacím pokojem a celý prostor provzdušnit,“ objasnil Mirai.



Na podlaze je designový vinyl, který přesahuje i na stěnu za sedačkou a vytváří tak zajímavý efekt. Středobodem prostoru je kuchyňská linka, na kterou navazuje bar a jídelní stůl.

I když velikost kuchyně navozuje pocit, že majitel je milovník vaření, není tomu tak. „Přiznám se, že je to spíš designová záležitost, zatím s přáteli využíváme spíš tu barovou část,“ směje se. „Jediné, co občas uvařím, je takový speciální japonský guláš z hovězího masa, rýže, cibule a mrkve,“ dodává.

Průvan v kuchyni tak občas způsobí jen zpěvákova přítelkyně, která dojíždí z Prahy a je výborná kuchařka. Jejím nesporným bonusem je prý i to, že se nebojí přiložit ruku k dílu také při úklidu, ale do zařízení bytu zpěvákovi nemluví. Měla totiž štěstí, že přišla už k hotovému.

Velkým plusem bytu je lodžie, z níž je úžasný výhled do okolí. A hlavně ničím nerušený. Lodžie je zděná a ještě obložená dřevem, takže poskytuje naprosté soukromí a zpěvák si na ní může bez obav posedět i v domácím oblečení u skleničky vína.

V koupelně je hybrid

Ložnice je zařízena v jednoduchém stylu, na nočním stolku je připraveno jen pár knih na chvíle před usnutím. Na ni navazuje další, původně jedna místnost, kterou Mirai nechal rozdělit na dvě části.

Z jedné se stala malá pracovna, z druhé velká průchozí šatna. „Když jsem se nastěhoval, byla téměř prázdná. Nosil jsem jedny černé džíny, tričko, křivák a tenisky, ale pak jsem začal spolupracovat s jedním on-linovým prodejcem módy a místnost se začala utěšeně plnit. Fotím pro ně módní kampaně a vážně začínám uvažovat, že něco věnuji i na charitu, tohle se přece všechno nedá unosit,“ směje se. „Ale svůj oblíbený kousek nedám – to je ta mikina s Pikachu.“

Koupelna je prostorná, s velkým oknem a zelení. „Co se týče rozhodování, jestli vanu, nebo sprchový kout, byl pro mě jasnou volbou tento hybrid.“ Díky chytře řešené zástěně se pohodlně osprchujete a stejně bez problémů si lehnete i do vany. „Ale dostanu se do ní sotva jednou za dva týdny, sprchování je přece jen rychlejší a třeba po sportu ideální,“ vysvětluje Mirai.



„Záchod, který byl původně v koupelně, jsem naopak oddělil a přemístil ho do samostatné místnosti. Přijde mi to praktičtější, když tady budeme v budoucnu třeba dva.“

Nejoblíbenějším prostorem bytu je ale malé nahrávací studio, na které padl poslední pokoj. „Je speciálně odhlučněný kvůli sousedům, molitan na zdech je zase kvůli mně, aby v místnosti nerezonoval zvuk. Mým oblíbeným nástrojem je ukulele, ale všechny kytary, co zde jsou, samozřejmě průběžně využívám. Nejvíc času tady teď trávím přípravou na Koncert pro auta, což je obdoba akce, která už proběhla loni a měla skvělý ohlas, proto chystáme napříč republikou další pokračování na červen. Funguje to jako v autokině, lidi si naladí frekvenci v autorádiu, na místě samém je tedy úplné ticho. Strašně se na to těšíme, koncertování nám chybí. Zároveň pouštíme do světa i singl jako ochutnávku nového alba, které vyjde na podzim,“ nemůže se dočkat Mirai.

Celý byt je propojen jednotným stylem, jak barevně, tak designově. Velkou rádkyní byla Miraiovi maminka, původem z Japonska, po níž podědil cit pro design a perfekcionismus.

A co se týká plánů do budoucna? Zpěvák by byt nerad opouštěl a se smíchem říká, že případný synek bude bydlet ve studiu, dětský pokoj zatím není na pořadu dne.

Pendlování mezi Prahou a Frýdkem-Místkem se však nehodlá vzdát ani do budoucna a dalším plánem je víkendová chalupa v horách. Jeho snem, který má velkou naději na uskutečnění, je cesta do jeho rodiště – Japonska – na olympijské hry.

Už během léta ho čekají tréninky další řady StarDance, kde bude spolu s Terezou Černochovou zastupovat muzikantskou sekci, takže svého luxusního bytu si moc neužije a čeká ho na delší dobu přesun do Prahy.