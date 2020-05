Komik Miloš Knor se vrhl na náročnou rekonstrukci domu. Dopadla skvěle

Miloš Knor před časem koupil od svého otce třípatrový dům, v němž vyrůstal od sedmi let. Víc než čtyřicet let stará stavba v posledních sedmi letech procházela náročnou rekonstrukcí, do níž se bavič pustil společně s manželkou.

„Já jsem se sem nastěhovala a vypadalo to tu hrozně, řekla jsem si, že to tak nepůjde, a pustili jsme se do proměny. Podmínkou byla šatna,“ prozradila důvod rekonstrukce Eva Knorová, která nás přivítala v krásné kuchyni provoněné kávou. Právě zde dobrovolně zakotví většina návštěv, ačkoliv je k dispozici prostorný obývací pokoj s velkou sedačkou.

Nad rekonstrukcí Knorovi přemýšleli krátce, spousta věcí totiž byla vzhledem k dispozici domu jasná už od začátku. „V podstatě vše proběhlo tak, jak jsem si kdysi naplánoval: shazovaly se zdi, stavěly příčky, z původního schodiště je teď skříň, všechny podlahy se vyměnily, ale protože všechno něco stojí, probíhalo to postupně,“ svěřil se komik, který je sice zručný a dokáže leccos opravit nebo vybudovat sám, ale rekonstrukci přenechal řemeslníkům.

„Navrhovali jsme si sami skříň místo schodiště, to je takový náš nápad. Já ještě tak něco udělat ze dřeva, ale stavba mě extrémně nebaví,“ dodává ke svým dovednostem Knor.

Při rekonstrukci měla hlavní slovo Eva, která se dlouho živila jako bytová designérka. „Evička ví, co je pro mě nejlepší. Nemůžu si stěžovat, mám to zakázaný,“ dodává Knor s nadsázkou, jež mu rozhodně ani v jeho stand-up vystoupeních nechybí.

Jenže při rekonstrukci Knorovým do smíchu příliš nebylo. Občas je nutné ubrat z vlastního pohodlí – kvůli pracím, které v domě probíhaly, se dokonce museli na dva měsíce vystěhovat.

„Nebylo to vůbec obyvatelné, a tak jsme se nastěhovali do domu vedle rybníka, kde nebyla ten rok voda. Shnila tam metr vysoká tráva a šíleně to smrdělo, takže jsme stanovali na zahradě, a tam jsme si jenom jezdili prát věci, zatímco doma probíhaly stavební práce,“ vzpomíná na krušné chvilky Eva Knorová.

Rekonstrukce se ale velmi vydařila, a tak si nyní Knorovi užívají společně s dcerkou Ninou krásné bydlení, které je praktické a účelné a každý v něm má svůj prostor k práci, relaxaci i pro společně strávené chvíle.

Srdcem domu je bezesporu světlá kuchyň.

Kuchyň za pět dvanáct

Srdcem domu je bezesporu světlá kuchyň. „S kuchyní to byl taky příběh sám o sobě. Dostali jsme ji od kamaráda Jirky Zábranského a dodal nám ji asi za týden. Pár hodin po tom, co odjel, se tady totiž natáčelo VIP Prostřeno a pak už jsme museli dělat dál jedno za druhým,“ vzpomíná Knor na situaci, z níž by se asi každému orosilo čelo.

Vedle kuchyně je vzdušný obývací pokoj, který je dokonalým místem pro setkávání s přáteli, relaxaci a lenošení. Výhled z okna do zahrady a zároveň na České Budějovice je přinejmenším inspirativní.

Z obývacího pokoje vedou dveře do stylově zařízeného dětského pokoje malé Niny. Vkusný nábytek a veselé barvy k sobě perfektně ladí a podporují dobrou náladu věčně usměvavé malé princezny.

Naproti dětskému pokoji je ložnice, kterou zdobí suvenýry z cest. V suterénu domu si Knorovi zařídili mini wellness se saunou a posilovacím strojem, díky němuž se Miloš udržuje ve formě. Zahrada s terasou a pergolou je zase Eviným rájem plným bylinek a letní večery jsou jasnou výzvou pro grilování a odpočinek.

Originální skříň, kterou si Knorovi navrhli sami, vznikla z původního schodiště.

Jako v Americe

Rekonstrukcí vzniklo zcela oddělené horní patro, do nějž vede venkovní schodiště a které teprve na přelomu roku začalo procházet zásadnější modernizací a ještě nemá finální podobu. V budoucnu se v něm najde i spousta místa pro hosty.

Zatím je patro využíváno hlavně jako pracovna s fantastickým výhledem. Díky stylu vybavení lze snadno podlehnout iluzi, že se pracovna nachází někde v Americe, a ne v jižních Čechách. A vlastně to není iluze vyvolaná nadarmo. „Tady se tomu totiž říká Na Americe.

Kousek odsud se odehrál ten známý undergroundový koncert The Plastic People of the Universe, který rozehnala StB. Je tam i pamětní cedulka. Legrační a pikantní na tom je, že Plastici tam nikdy nezahráli, protože dřív, než začali, tak to rozmetali,“ vytahuje Knor místní legendu.

Ani pracovna se ovšem neobejde bez Eviných pěstitelských úspěchů a pyšní se mimo jiné dvěma exotickými rostlinami – avokádem a ananasem.

V tak příjemném prostředí se známému baviči píší scénáře, natáčejí glosy do rádia a vymýšlejí nové stand-upy jedna radost. Po úspěšné Valentine show už totiž připravuje nové představení, které bude tentokrát zaměřeno na ekologii. Rozhodně to nebude žádná nudná přednáška, ale pořádná nálož humoru, který si oblíbily tisíce fanoušků.