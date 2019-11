Jiří Bartoška investuje do nemovitostí v Praze desítky milionů korun

Když se stal Jiří Bartoška před pětadvaceti lety ředitelem prestižního filmového festivalu, začali se mu na účtě hromadit miliony. Proslýchá se, že za funkci prezidenta karlovarského festivalu inkasuje až sedm milionů korun. Není tak divu, že se společně s chotí Andreou rozhodl peníze investovat.

Pořídil si čtyři byty v centru Prahy, jeden rozlehlý dům v západních Čechách a několik parcel. Vzhledem ke svému prezidentování si totiž musel udělat zázemí kromě Prahy i v Karlových Varech.

Pouhých deset kilometrů od nich se nachází malá obec Andělská Hora, v níž žije bezmála čtyři sta obyvatel. A právě tady vlastní Bartoška obrovskou dřevostavbu, kterou si zde postavil na pozemku o rozloze zhruba sedmnáct set metrů čtverečních. Aby měla rodina dostatečné soukromí, herec nelenil a koupil i několik parcel v okolí. Odhadovaná cena je deset milionů.



I když z Prahy se už definitivně odstěhoval, bytů v hlavním městě se nezříká. Jeden, který nyní pronajímá, má v Maiselově ulici. Ta je coby kamenem dohodil od vyhlášené Pařížské ulice. Jeho cena se pohybuje okolo třicet pět milionů, pronájmy v této oblasti se pohybují kolem šedesáti pěti tisíc měsíčně.

V tomto bytě, přesněji v obou jeho polovinách, bydlel herec Oldřich Nový. Měl celkem tři sta metrů čtverečních. Čtyřpodlažní bytový dům z roku 1911 navrhli architekt a stavitel František Weyr a architekt Richard Klenka, rytíř z Vlastimilu, který byl velkým propagátorem cykloturistiky.

Z doby výstavby domu v roce 1911 se zachoval výtah s postsecesní mříží a původním zařízením. Chodby jsou obložené mramorem. Standardní byt v tomto luxusním domě měl čtyři místnosti, koupelnu, dva záchody, pokoj pro služku, dvě spíže, komoru a prádelnu. Byt Oldřicha Nového byl v osmdesátých letech rozdělen na dva. Jeden z nich patří Jiřímu Bartoškovi.

Pro Bartošku byly vždy na prvním místě děti. Proto i je obdaroval byty, každého hned dvěma. Syn Janek dostal od tatínka byt v centru Prahy v Rybné (odhadem za třináct milionů) a dcera Kateřina má zase díky otci krásný výhled na vyhlášenou náplavku – cena jejího bytu se odhaduje na osm milionů.

To není vše. Každý ze sourozenců získal před pár lety i vlastní apartmán v přestavěném bývalém Měšťanském pivovaru v pražských Holešovicích. Syn získal větší příbytek, dcera se musela spokojit s o trochu menším. Kupní cena za oba se pohybovala okolo devatenácti milionů.

Kdyby se hodnoty nemovitostí, do kterých Bartoška v průběhu let investoval, sečetly, dostali bychom se zhruba na osmdesát pět milionů korun. Ceny bytů stále rostou a lepší „dárek“ do života tak nemohl Bartoška svým dětem dát.

