Home office může škodit vašim kloubům i očím, nepodceňujte hlavně židli

Ačkoliv se o Češích říká, že jsou mistry improvizace, v případě home office si mnozí „naběhli“. Místo pracovních židlí s nastavitelnou výškou sedu začali mnozí usedat na jídelní židle s tvrdým sedákem, jiní dali přednost práci vsedě na křesle nebo na pohovce, o nesprávné výšce pracovního stolu nemluvě.

Monitor u okna je sice ideální, ale nesmí vás oslňovat světlo zvenčí, jinak je nutné použít třeba žaluzie.

A protože z křesla nebo gauče a laptopem na klíně se špatně vstává, v nevhodné pozici tráví někteří nepřetržitě i několik hodin.

Když k tomu přičtete, že člověk se sedavým zaměstnáním prosedí denně přibližně 15 hodin (v práci, u jídla, v dopravě, v autě či v křesla u televize), není divu, že s nástupem home office přibylo bolestí zad, kloubů, hlavy i celé řady obtíží včetně hemeroidů, gynekologických problémů nebo potíží s křečovými žilami. To vše padá i na vrub špatnému sezení.

Jak se chránit

Designéři ze společnosti RIM, která se specializuje na výrobu a nabídku ergonomického vybavení kanceláří, vytipovali několik oblastí, na které je třeba se v domácích kancelářích zaměřit.

1. Správně nastavená výška stolu

Optimální výška desky by se měla pohybovat od 72 do 78 centimetrů, výšku vždy volte tak, aby lokty svíraly pravý úhel a deska stolu netlačila do předloktí. Ideální jsou stoly, u nichž lze výšku nastavit i tak, aby u nich bylo možné pracovat ve stoje. Tak to ostatně dělali i písaři ve středověku.

2. Ergonomická židle s dynamickým sezením

Plně nastavitelná židle by měla umožňovat dynamické sezení, přizpůsobit se pohybům těla a podepřít páteř na správných místech. To vyžaduje nastavení výšky sedáku, ale také opěrek.

Pro lidské tělo není sezení přirozené. „Ploténky mezi třetím a čtvrtým obratlem se při sezení zatěžují asi na 140 procent, zatímco v lehu pouze na 25 procent. Vsedě je tlak na meziobratlové ploténky výrazně vyšší o 70 až 75 procent, než když stojíme, kdy se aktivuje spousta svalů,“ vysvětluje Ing. Helena Prokopová, odbornice na ergonomii.

Přirozené prohnutí páteře se při sezení vyrovnává, ploténky se na přední straně páteře stlačují, na zadní rozevírají. Tak vzniká ideální prostředí pro vyhřeznutí ploténky.

Jak správně sedět na pracovní židli Kvalitní pracovní židle musí dovolovat pohyb těla dopředu, záda však mají být permanentně podepřená.

Sedák je nejlepší nastavitelný, anatomicky tvarovaný a stejně jako opěradla by měl být z prodyšného materiálu.

Ruce by měly při psaní na klávesnici svírat v loktech pravý (či ještě o něco větší) úhel, ramena uvolněná, lehce tlačená vzad a dolů.

Při sezení mají být nohy mírně rozkročené, chodidla dosahují celou plochou na podlahu, špičky mírně vytočené, kolena lehce níž než pánev.

Opěrák má dosáhnout alespoň po dolní okraj lopatek.

3. Monitor nastavený ve správné výšce i vzdálenosti

Abyste se nehrbili a k počítači se nemuseli sklánět, měli byste mít horní okraj obrazovky ve výšce očí. Vzdálenost monitoru od očí se doporučuje přibližně 65 cm. S laptopem to ovšem nejde, proto je důležité použití dostatečně velkého externího monitoru.

4. Poloha kloubů

Abyste předešli zánětům karpálních tunelů nebo poruchám oběhového systému, zvažte podpěrky pro klouby. Pro správné uchopení myši se doporučuje gelová podložka, pro nohy zase slouží ergonomická opěrka chodidel, která zajistí správný úhel kolen.

Vertikální bezšňůrová myš

„Kdo hodně pracuje s myší, měl by zvážit takzvanou vertikální myš,“ doporučuje ortoped Jan Bartsch z Centra pohybové mediciny Pavla Koláře.

Vertikální myš snižuje dlouhodobou zátěž na vaši ruku, zejména kvůli křížení kostí mezi loktem a zápěstím. Slouží i jako prevence před karpálním tunelem. Na trhu lze nalézt tyto myši i pro leváky, liší se i podle velikosti ruky.

5. Správné světlo i teplota

K těmto doporučením je třeba přidat také správné osvětlení. Ideální je denní světlo, jen se vám nesmí odrážet v monitoru. Umělé světlo by se mělo svou teplotou blížit dennímu, monitor rozhodně nesmí být jedinou zářící plochou v interiéru. Každých dvacet minut by si měly oči odpočinout od monitoru, třeba pohledem z okna do zeleně, nebo alespoň na nějakou barevnou plochu. Pozor si dejte i na teplotu v místnosti, ta by měla mít přibližně 22 °C.