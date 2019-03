I kancelář můžete mít rádi. Pokud se v ní bere ohled na vaše pohodlí

Kvartýr Studio v roce 2018 založili Ing. arch. Alena Valová a Ing. arch. Jiří Nosek. Ing. arch. Alena Valová, absolventka Fakulty architektury v Brně. V průběhu studia strávila rok na studiiní stáži Universidades Lusiada v portugalském Lisabonu pod vedením profesora Jorge Mealhy a tři měsíce v Jihoafrické republice. Během školních i pracovních let se zúčastnila řady zajímavých soutěží, kdy se umístila například na 2. místě s návrhem kolektivního domu pro seniory v soutěži Enviros. Ing. arch. Jiří Nosek je absolventem Fakulty umění a architektury TUL v Liberci. V roce 2009 absolvoval studijní stáž v Belgii na Sint Lucas School of Architecture, během studia se zúčastnil několika architektonických soutěží. Mimo jiné získal 2. místo v soutěži vypsané společností Sitewell na podobu ekologického vzdělávacího centra „Dvůr Loukov“ nebo 4. místo v národním kole soutěže vypsané společností Saint-Gobain ISOVER na podobu výškové budovy ve čtvrti Greenwich v New Yorku. Pracovní stáž absolvoval v architektonické kanceláři Znamení čtyř – architekti. V letech 2012 až 2015 se věnoval produktovému designu a ve spolupráci s českými skláři a společností Clartés navrhoval rozměrné světelné instalace pro lukrativní destinace v Asii, v Rusku a v Evropě. „Jsme malý pražský ateliér s osobitým přístupem ke klientovi. Máme rádi chytrá a nadčasová řešení, která ctí daný kontext. Zakládáme si na funkčnosti a designovém provedení jednotlivých detailů. Naše návrhy zahrnují nejen architektonické a projekční služby, ale také spolupráci s umělci, designéry, grafiky a dalšími profesemi. Navrhujeme domy malé i velké, interiéry skromné i odvážné. Umíme naše myšlenky dotáhnout do konce a dohlédnout na jejich realizaci,“ říkají o sobě.