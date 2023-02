Herečka Hana Čížková má parádní bydlení v Praze. Bazén nemůže chybět

Rodačka z Českých Budějovic natrvalo přesídlila do hlavního města ve dvaceti letech. Během účinkování v Divadle Semafor bydlela s kamarádkou u jednoho starého muzikanta na náměstí Jiřího z Poděbrad. Později se přestěhovala ke vzdáleným příbuzným, kde také nějakou dobu žila.

„V Praze bydlím už čtyřicet let. V tomto domě třicet. Nejdřív jsem bydlela s manželem v Bělehradské ulici, v bytě 2 + 1. Potom jsme se přestěhovali sem. A jak vidíte, stále se to přestavuje,“ ukazuje Čížková směrem k řemeslníkům, kteří právě instalují klimatizaci. V řadovém domku v městské části Košíře nezůstal po jejich nastěhování pomalu kámen na kameni.

Když s manželem Janem Fialou, který bohužel před téměř dvaceti lety zemřel, dům ze sedmdesátých let kupovali, netušili, kolik práce je čeká. „Dům je vlastně pro dvě rodiny. Měl jeden vchod pro dva byty. Normálně to mají sousedi uzavřené dveřmi, a my jsme to otevřeli,“ říká o radikálním řešení, které první patro opticky zvětšilo. Prostor tak působí uvolněně a zabydleně.

Na levé straně po výstupu do patra se nachází bílá jídelna a kuchyň v šedé barvě s dostatečně velkou pracovní plochou a vestavěnými spotřebiči.

„Mám ráda bílou barvu, taky chodím pořád v bílé. I kuchyň byla dřív bílá, tato tu je už šestnáct let,“ řekla herečka, která má do bílé barvy laděnou i pohovku v obýváku. Jeho dominantou ovšem není sedací souprava, ale velká hnědá kachlová kamna a měděný stůl, který vytvořil výtvarník Šusta. Vedle starožitného křesílka, ze kterého je dobrý výhled na televizi, stojí dřevěná socha dívky s rozpuštěnými vlasy.

„Ta socha nahé ženy byl dárek mému muži k jeho padesátinám,“ vysvětluje herečka, jejíž portrét visí nad schodištěm. „Obraz dělal Pavel Kreml a jmenuje se Poslední múza Giacoma Casanovy. Malíř byl můj obdivovatel a namaloval mě jako služku, protože mě tajně miloval. Ta jediná nebyla Casanovova milenka, byla nedosažitelná,“ říká Hanka o patnáct let starém díle, v jehož blízkosti je zavěšený i výtvor jejího synovce Františka Postla, který je akademický malíř. „Dělal třímetrovou sochu Přemysla Otakara II. v Českém Krumlově,“ dodává Čížková.

Druhé patro k odpočinku

I druhému patru vévodí bílá barva. Bílé skříně v ložnici, toaletní stolek i bíle povlečená postel vzbuzují pocit čistoty a vznešenosti. Společně se zlatými prvky v podobě rámu postele a obrazů je celkový dojem luxusní.

„Nad postelí visí dva obrazy, které malovala moje neteř Michaela Žemličková. Jsem na nich já,“ ukazuje Hana na černobílé kresby dělané perem a štětcem. I místnost naproti je zasvěcená tvůrčí osobnosti.

„Tady má pokojíček Janička, kterou jsem si vzala v jejích devíti letech do pěstounské péče. Spává tu občas během roku a o Vánocích. Ta už má vlastní bydlení,“ říká Hana o zpěvačce Janě Rybníčkové, která se roku 2014 stala finalistkou soutěže Hlas Československa a dnes vystupuje pod uměleckým jménem Yanna.

Škatulata, hejbejte se!

Kromě Jany žil v tomto domě o obytné ploše dvě stě šedesát metrů čtverečních i Hanin syn Jan. Ten se sice odstěhoval, ale ne daleko. Se svou ženou a synem Honzíkem bydlí na druhém konci ulice.

„Vnouček tu může přespávat, ale bydlí kousek od nás, kde má všechny hračky, tak se mu moc nechce. Když jsem tady ale někdy sama, protože přítel Jaromír někam odjede, tak tu se mnou přespává, jelikož se tu sama bojím. Je to velký barák,“ přiznává herečka, která se svěřila, že interiér domu neustále předělává.

„Baví mě přestavovat. Kdybyste tu byli před měsícem, viděli byste něco jiného. Kamarádka mi říkala, že Madonna často přestavuje byt, protože jí to do domu přináší novou energii, takže nestárne. A tak taky přestavuji,“ směje se Čížková, která má v nejbližší době plány proměnit přízemí. „Dřív tu byla společenská místnost a bar. Dřevěný nábytek i vyřezávaný dubový stůl, které dělal umělecký sochař, půjdou nahoru.“

Nechybí ani zahradní oáza

Když se po vstupu do domu vydáte rovně, ocitnete se na zahradě orientované na jih, která je z velké části slunná po většinu dne. Osvěžení během horkých letních dní má naštěstí majitelka domu na dosah – má totiž krytý bazén. A byl to právě on, kvůli kterému byly zrušeny květinové záhonky.

„Zeleninu jsem nepěstovala. Jsem spíš květinářka. Na zahradu si dávám kupované kytky a ty pak pěstuji. Takže spíš květiny než rajčata. Jednou jsem si koupila na balkon keřík, ze kterého pak bylo asi třicet rajčat. Měla jsem z toho velkou radost,“ říká Hana o svých pěstitelských úspěších.

K odpočinku pak slouží nová rohová sedačka, ze které je výhled na celý pozemek. Až na hluk způsobený právě probíhající stavbou bytového domu v okolí je v této čtvrti klid.

„Je to jedno z nejčistších míst v Praze. Dole je Smíchov, kde je špatný vzduch, my jsme ale nad ním na kopci, kde je hodně zeleně, takže se tu líp dýchá,“ dodává herečka, která v loňském roce natáčela seriál s Tomášem Magnuskem. „Jmenuje se to Společně sami. Dostala jsem dost velkou roli profesorky biologie. Je to taková drbna,“ říká s úsměvem na rtech sympatická herečka, ze které elán prýští na všechny strany.