Michaela Nosková bydlí s rodinou nedaleko Velvar. Pro děti je to ráj

Muzikálová zpěvačka vyrostla v Brně. Po úspěchu v televizní reality show Česko hledá SuperStar 2005 se ale přestěhovala díky práci do Prahy, kde postupně bydlela na různých místech. „Stěhovala jsem se asi osmkrát. Když jsem přišla ve dvaadvaceti letech do Prahy, tak jsem bydlela v bytě, který patřil strýčkovi. Pak jsem bydlela zase nějakou dobu s rodiči, takže se to nasčítalo,“ prozradila se smíchem Míša.

Teď však s partnerem Jindřichem a oběma dcerami obývá rodinný dům, který postavili její rodiče. „Bydlíme tady od září loňského roku a pořád se zabydlujeme,“ prozradila zpěvačka, která doma hodlá dodělat především ložnici. Do budoucna se chystá zateplit také půdu a vybudovat tam další obytné místnosti.

Není úplně jisté, jak to bude mít s časem, protože by už chtěla normálně koncertovat. Navíc s partnerem organizují pro zamilované páry svatby v zahraničí, což je jejich druhá práce. Jelikož mají oba zálibu v neobvyklých destinacích, nabízejí i zájezdy na míru, během nichž si přijdou milovníci exotiky na své. Během cest také velice rádi fotografují a svoje fotky pak pouští v televizích rozmístěných po domě, čímž na dalekou cestu dokážou zlákat nejednu návštěvu.

Večery u krbu

Patrová nemovitost poskytuje rodině dostatek prostoru. Dole se nachází velký obývací pokoj spojený s kuchyní, odkud se dá vyjít přímo na zahradu. Kuchyň navrhovala ještě Míšina maminka. I když zpěvačka v minulosti příliš nevařila a jídlo si raději objednávala, tak od doby, co je s Jindřichem, našla ve vaření zálibu a je moc ráda, když ji partner a děti za vlastnoručně uvařené jídlo pochválí.

Dominantou interiéru je velký krb, jenž dokáže během chladných měsíců zajistit příjemné teplo. „Celou zimu jsme jeli v podstatě na krb, takže jsme měli romantiku každý večer. Jenom když jsou tady děti (partnerovi synové z předchozího vztahu, pozn. red.) a potřebujeme vytopit opravdu celý barák, tak přepneme na plyn,“ prozradila.

Kousek od krbu je proto umístěna prostorná sedací souprava, na níž rodina i návštěvy s oblibou spočinou. Místnost zároveň slouží jako jídelna, takže tu najdeme jídelní stůl se židlemi. V místnosti nesmí chybět ani dekorace, zdobí ji především květiny, Míšin portrét, který dostala od přítele k narozeninám, nebo třeba sada samurajských mečů, jež obdržel k Vánocům pro změnu Jindřich, který je duší bojovník a o tyto věci se zajímá.

„On má rád meče a mačety a umí s nimi velice dobře zacházet. Trénuje s nimi různé obranné techniky. Já si zase říkám, že kdyby sem náhodou přišel zloděj, tak bych ho tím praštit po hlavě zvládla,“ svěřila Nosková.

Ráj pro děti

Dále jsou v přízemí dva samostatné dětské pokoje, jež obývají Jindřichovy děti z prvního manželství, když jsou u svého táty na návštěvě. Během té doby se jim Jindřich i Míša věnují, jak jen mohou. Oba pokoje klukům samozřejmě poskytují soukromí, jaké ve svém věku potřebují, a jsou zabydleny podle jejich vlastního vkusu.

V přízemí najdeme i koupelnu a plně vybavený kout pro nejmenší dceru Jasněnku, která už ve dvou měsících drží hlavičku nahoře a usmívá se na rodiče. „Je to spíše přechodné, protože ona nechce moc spinkat v postýlce a raději spí pořád s námi,“ svěřila se dvojnásobná máma.

Do patra vedou dřevěné schody a najdeme v něm království dnes již jedenáctileté dcery Elišky z Michaelina manželství s Janem Horsákem. Eliška má k dispozici vlastní koupelnu a sociální zařízení. Má velmi ráda stavebnici Lego, z níž ve volném čase ráda skládá především budovy z populárních filmů o Harrym Potterovi. Dále se s oblibou věnuje vyrábění sezonních dekorací, vytvořila pomocí tavicí pistole kupříkladu originální adventní kalendář. Oblečení a další nezbytnosti má uklizeny ve velké dřevěné skříni, kterou měla už kdysi její máma ve svém dětském pokoji u rodičů v Brně.

Relax na zahradě

K domu patří i vzorně udržovaná zahrada se skalkou, o kterou se starají především Míšini rodiče a je jejich pomyslnou chloubou. Když vyjdeme po schodech nahoru, dostaneme se k vířivce, jež nabízí možnost zapomenout na chvilku na všechny starosti a povinnosti.

Vzadu na zahradě je i houpačka, na níž zpěvačka ráda odpočívá s kávou v ruce a kochá se výhledem na krajinu, rýsující se za střechou domu na horizontu.

„Když se chci trochu uzavřít do svého světa, tak si sednu dozadu na houpačku, kam nikdo moc nechodí, a koukám se na zahradu a les za domem,“ popsala Michaela svůj oblíbený způsob odpočinku. Rodina navíc vlastní i psa s vikingským jménem Ragnar, s nímž zpěvačka ráda chodí na procházky do lesa a do polí.