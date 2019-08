Garsoniéru zaplavily květy. Majitelka je z proměny bytu nadšená

Jakmile Jelena vešla do chodby domu na pražských Vinohradech, věděla, že je to správné místo. „Cítila jsem se jako v nádherném paláci: zdobené sloupy, štuky na stropě, z něhož visel nad schody křišťálový lustr, před vstupem do bytu pak krásná dekorativní dlažba,“ vzpomíná na první dojem.

Linku vyrobili truhláři, lednice je schovaná pod varnou deskou, do nábytkové sestavy se vešla i pračka se sušičkou.

Inzerát našla na internetu, developer prodával zrekonstruované byty shodou okolností nedaleko od jejího dosavadního bydliště. V Praze žije desátým rokem, ale druhý domov v Čechách našla už před sedmnácti lety.

V dětství se s rodiči často stěhovali, otec byl voják z povolání. Když opustila Ukrajinu, začala cestovat, měnila bydlení. Vyzkoušela pár zemí, nicméně připomíná, že u nás se jí líbilo nejvíc. Začala podnikat, ale dlouho žila v podnájmech.

V hlavním městě si oblíbila Vinohrady, čtvrť blízko centra, kde ji okouzlily staré činžáky se zdobnými romantickými fasádami a velké parky. Poslední dobou bydlela v garsonce v domě, kde má i firmu. V práci tráví spoustu času, tudíž si řekla, že by potřebovala ještě jeden malý byt, víc soukromí a zároveň rezervu, kdyby za ní přijela návštěva.

Multifunrkční domácnost

Nová garsonka ve zvýšeném přízemí má celkem dvacet tři metrů čtverečních, z toho pokoj jen patnáct. Výhodou je trojdílné okno do tichého dvora s vysokými stromy. Při zařizování bylo potřeba dostat na minimální plochu několik funkcí, spaní, odpočinek, vaření i stolování.

Jelena věděla, že bez odborníka to nezvládne, proto oslovila interiérovou designérku Janu Szonowskou ze stejnojmenného studia, která jí zařizovala už předchozí byt. Nic se nebouralo, ovšem budoucí multifunkční místnosti musela designérka přizpůsobit vývody elektřiny a vody.

Na návrh a zařizování měla jenom dva měsíce. „Opět jsem nechala všechno na Janě. Průběžně mi ukazovala návrhy a všechny se mi moc líbily,“ dodává majitelka a designérka pokračuje: „Je horší zařizovat malý prostor než ten, kde se můžete ,rozmáchnout‘, musela jsem pečlivě promyslet každý detail. Majitelka mi dala volnou ruku i finančně. Chtěly jsme to mít hlavně hezké, na druhou stranu, kde to šlo, snažila jsem se uspořit.“

Jelena si přála „hotelovou“ postel. Jana vybrala levnější korpus v prodejně IKEA, k němu nechala ve studiu Zebří oko vyrobit originální čalouněné čelo. Luxusní kus nábytku tak vyšel na 35 000 Kč, zajímavé židle našla v nábytkovém řetězci, stály jen tisícovku.

Květinové aranžmá

Na projekt jsem měla za měsíc. To proto, že nám do toho nemluvil žádný mužský, neprobíhaly nekonečné diskuse,“ zmiňuje s úsměvem designérka.

Povedl se jí moderní, žensky laděný interiér s detaily odkazujícími na atmosféru neoklasicistního domu: stěny v předsíni a okolo postele jsou obložené profilovanými MDF deskami, ze stejného materiálu je fabion, který probíhá pod stropem. Obloučky fazet ladí s kulatými nočními stolky.

Garsoniéra opravdu prostorem neoplývá, přesto pro bydlení jedné osoby stačí.

Jídelní kout vyřešilo „účko“, respektive stůl, který je možné posouvat: v posteli lze posnídat, před ní třeba poobědvat. Romantický mix barev se odvíjel od růžového přehozu, který Jana vybrala jako první. Doplňují ho zelená, šedá, na hedvábných závěsech a stropě karamelová.

„Tmavý odstín snižuje strop, ale to jsem si mohla vzhledem k vysokým stropům dovolit. V malém bytě jsem neměla šanci udělat něco výjimečného, nevešlo se sem ani křeslo. Proto jsem volila výraznou stěnu,“ vysvětluje designérka.

Romanticky laděnému interiéru odpovídají i noční stolky.

Dohodla se s malířem Pavlem Dolejšem a zadala mu motiv. „Květiny a barvy mě potěšily nejvíc,“ říká Jelena a přiznává, že moc nevaří, tudíž neměla zvláštní nároky na kuchyň. Janě Szonowské se přesto podařilo ji plnohodnotně vybavit.

Nábytek v odstínu slonové kosti vyrobili v Truhlářství Pazour. Stěnu nad pracovní deskou překrývá matné sklo, válcová nerezová digestoř tvarem koresponduje s bodovým osvětlením v předsíni. Lednice se vešla pod varnou desku. Protože i koupelna je hodně malá, musely se pro kombinovanou pračku se sušičkou vyšetřit centimetry v kuchyňské lince.