Garsonka má patro na spaní, vešla se i do ní i slušná kuchyň

Designérka Magdalena Kopřivová je teď na mateřské dovolené a od práce si chtěla dát pauzu, aby se mohla více věnovat dětem. Moc jí to však nevychází. Je totiž šikovná, a tak není divu, že je o její práci zájem.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Bydlení.

Tentokrát se na Magdu obrátil kamarád s tím, že potřebuje ve staré vilce zrekonstruovat garsonku, kterou by rád pronajímal. Nebyl to zase až tak velký projekt, a tak Magda na prosbu kývla.

Plní všechny funkce

Hlavním úkolem bylo zařídit byt na pronájem tak, aby na miniaturním prostoru dvaceti metrů čtverečných byly obsažené všechny funkce. Současně měl byt působit světle, prostorně a moderně. Měl sloužit k užívání jedné osobě, případně páru.

Magda využila vysokých stropů v bytě a spaní umístila nad předsíň. To bylo možné i díky tomu, že se vybouraly dveře z chodby do obytné místnosti, vytvořil se tam průchod a zároveň vstup na spací patro. Konstrukce patra je dřevěná a natřená na bílo, aby ladila s dalším nadčasově bílým vybavením bytu.

V hlavní obytné místnosti je dále menší kuchyňská sestava z IKEA v decentní šedobílé kombinaci. Pro ušetření místa je v pracovní desce zabudovaná jen dvouplotýnka a ve spodní řadě skříněk vestavěná malá chladnička.

Na pouhých dvaceti metrech dokázala designérka zařídit hezký a světlý byt, který nabízí vše potřebné pro plnohodnotné žití jedné osoby či sehraného páru

Majitel bytu trval na umístění barového pultu, a tak ho Magda, ač je odpůrkyní baru v kuchyni, navrhla velice lehký a subtilní a snažila se, aby byl pokud možno „neviditelný“. Bílou barvou a designem tak souzní s kuchyní.

Protože je z bytu krásný výhled na metropoli a podlaha se kvůli podlahovému topení hodně zvedala, designérka toho využila a vytvořitla k oknu široký parapet, který slouží jako pěkné pracovní místo. Parapet je rovněž ze dřeva a natřený bílou barvou.

K posezení a příležitostnému přespání návštěvy je určena rozkládací šedá pohovka. Naproti pohovce má být ještě na zdi televize na výsuvném rameni, aby šla sledovat i ze spacího patra.

Co se týká koupelny, tam opticky zvětšuje prostor vzorovaná podlaha, která skvěle doplňuje bílé obdélníkové obkládačky na stěnách. Aby se do koupelny dostalo více denního světla, muselo se zvětšit okno. Díky oknu se také prosvětlí spací patro, do kterého propouštějí světlo luxfery zabudované nad vstupem do koupelny. I když je koupelna hodně malá, vešel se tam sprchový kout, toaleta, pračka i bojler.

Detaily dělají styl

Aby nepůsobil byt stísněně, byla použita spousta fíglů, mimo jiné i spaní v patře a vhodně umístěná zrcadla.

Aby byl byt co nejvíce světlý a svěží, nábytek i výmalba jsou v bílých a světle šedých tónech. Podlaha je v imitaci světlého dřeva. Originální prvek představuje černobílá komiksová tapeta, která kryje posuvné dveře do skříně pod spacím patrem. Hezkými oživujícími detaily jsou černá drátěná svítidla nad barem, barové stoličky a odkládací stolek.

„Interiéry mě fascinují již od dětství. Vyrůstala jsem v umělecké rodině, vystudovala oděvnictví a přes různé životní etapy jako vysokou školu, první zaměstnání a dva porody jsem pochopila, že je třeba dělat to, co nás opravdu zajímá, a plnit si sny. Mým snem bylo skloubit vášeň se zaměstnáním, něco vytvářet a vidět za sebou výsledky. Absolvovala jsem tedy roční intenzivní kurz interiérového designu a při mateřské aktivně pracuji na nejrůznějších projektech,“ říká Magdalena Kopřivová.

