Prodali byty, koupili pozemek a kopli. Pod terénem však narazili na skálu

Náš pozemek čekal na prodej tři roky. Pátrali jsme v nabídkách mnoho měsíců, přesto trvalo, než jsme na něj narazili. Když jsme si pak sedli na zdejší louku, vzájemná kompatibilita byla jednoznačná. Následovali jsme dobrý pocit a řekli si, že to zkusíme. Kdybychom už tehdy do detailu věděli, jak velké to bude dobrodružství, asi bychom se tak snadno nerozhodovali.

Na pozemek byl již tehdy navržen projekt domu se stavebním povolením. Viděli jsme tedy možnosti daného místa uchopené do konkrétních obrysů. Stejně tak jsme věděli, že i přes ochranné pásmo lesa nebo absenci přípojek bude možné objekt postavit.

Jednoduché to ale nebylo. Časová prodleva vlivem dlouhého prodeje pozemku vnesla do hry nové světlo. Například předschválená žádost o připojení elektřiny vypršela a chvíli to vypadalo, že ji nebude možné přivést vůbec. V průběhu se ukázalo, že necelý metr pod úrovní terénu je skála a navržený způsob založení se musí předělat (za mnohem vyšší náklady).

Další adrenalinovou výpravou bylo financování. Ve chvíli koupě pozemku jsme nevěděli, kolik bude stát kompletní stavba. Získat prostředky na její realizaci znamenalo prodat nemovitosti, ve kterých jsme ale stále bydleli (a doufat, že sumu nějak poskládáme). Výzva tedy byla mít dostatek prostředků i správné načasování. Logistika i důvěra v celý proces byla doslova mistrovským kouskem. Nakonec se nám podařilo byty prodat a v jednom z nich zůstat ještě další rok nájemníky, než se dům postavil.

Dřevo jako vítěz

Stavět ze dřeva pro nás bylo absolutně přirozené. Žil jsem v Kanadě, kde se z ničeho jiného nestaví. Vztah k dřevostavbám mám odtud. Když v nich bydlíte a zjistíte, jak fungují a jak se člověk v takovém domě cítí úplně jinak, pochopíte. Stěny v zimě nejsou studené, v létě, kdy zděný dům akumuluje teplo a pak z něj nejde dostat, jde z dřevostavby snadno vyvětrat. Vnitřní klima je příjemnější. Také pro energeticky úsporný standard je dřevostavba vhodnější. Zkrátka pak již nechcete nic jiného.

Vnitřní uspořádání jsme si ponechali ve svých rukou. Jeho podobu jsme měli ujasněnou, a tak i jeho realizace plynula bez větších zaváhání. Přestože pokoje jsou plošně relativně malé, nepůsobí stísněně. Skrze propojení s exteriérem, barvami, materiály i výškou stropu se dá opravdu prostorově kouzlit.

Centrální chodbu lemuje spousta promyšlených úložných prostor v podobě vestavných skříní, komory, spíže i technické místnosti s pračkou a sušičkou. To je důležité a praktické zázemí, jelikož v domě není půda nebo sklep.

Zdroje pro život

Od počátku bylo jasné, že se zdroji bude třeba zacházet obezřetně a šetrně. Voda na pozemku je nedostatkovým artiklem. Studna je až ve 120 metrech hluboko pod zemí. Počítali jsme s dvěma oddělenými rozvody vody v domě a využitím dešťovky pro splachování a praní.

Na střechu se vešlo 18 fotovoltaických panelů, které díky výhodnému sklonu a orientaci střechy využívají sluneční svit od rána do večera. V technické místnosti je bateriový systém pro ukládání vyrobené energie. Obě naše auta jsou elektromobily.

Máme vlastní čističku odpadních vod, kde je třeba udržovat bakteriální rovnováhu, a tak jsme opatrní i co se týče čisticích prostředků a celkově používané drogerie v domácnosti. Nový domov nás jednoduše přivedl k daleko hlubšímu propojení s místem a přírodou a k bdělosti v každodenním životě – ať už z hlediska množství použité vody, načasování různých činností nebo volby produktů pro hygienu i údržbu.

Přes všechny peripetie, nebo možná právě proto, jsme z nového bydlení nadšení. Toto jedinečné místo pro život za veškeré úsilí stálo. Neměnili bychom na něm po roce bydlení vůbec nic.

Technické parametry:

Typ domu: nízkoenergetický

nízkoenergetický Zastavěná plocha: 220,6 m 2

220,6 m Užitná plocha: 127,8 m 2

127,8 m Dispozice: 4+kk

4+kk Konstrukční systém: dům je dřevostavbou s rámovou svislou nosnou konstrukcí z hraněného impregnovaného řeziva KVH 60/120 a 80/80 mm

dům je dřevostavbou s rámovou svislou nosnou konstrukcí z hraněného impregnovaného řeziva KVH 60/120 a 80/80 mm Zdroje energie: tepelné čerpadlo vzduch-vzduch v kombinaci s elektrickým podlahovým vytápěním a krbovými kamny

tepelné čerpadlo vzduch-vzduch v kombinaci s elektrickým podlahovým vytápěním a krbovými kamny Větrání: přirozené

přirozené Součinitel prostupu tepla stěnou: 0,27 W/m 2 K

0,27 W/m K Autor architektonického návrhu: Ing. arch. Václav Zahradníček, Ing. arch. Michael Šilar, Prodesi/Domesi

Ing. arch. Václav Zahradníček, Ing. arch. Michael Šilar, Prodesi/Domesi Projekt: Bc. Jan Švarc DiS. Prodesi/Domesi

Bc. Jan Švarc DiS. Prodesi/Domesi Realizace: 2022, Domesi, s.r.o.

2022, Domesi, s.r.o. Skladba stěny: malba bílá / Keramický obklad, hydroizolační stěrka, tl. 1 až 10 mm, deska GKF 1, tl. 12,5 mm, systémový rošt tl. 50 mm + tepelná izolace Isover, dilatační mezera 10 mm, OSB 15 mm, sloupky z KVH řeziva 120/60 mm + minerální izolace 120 mm, difuzní dřevovláknitá deska DHF 15 mm, horizontální laťování á 625 + minerální izolace tl. 60 mm, difuzní folie kontaktní, vertikální laťování (60/40 mm) + provětrávaná vzduchová mezera, tl. 40 mm, laťování horizontální (60/40 mm) + provětrávaná vzduchová mezera, tl. 40 mm a palubky modřín klasik, svislá pokládka, tl. 19 mm

malba bílá / Keramický obklad, hydroizolační stěrka, tl. 1 až 10 mm, deska GKF 1, tl. 12,5 mm, systémový rošt tl. 50 mm + tepelná izolace Isover, dilatační mezera 10 mm, OSB 15 mm, sloupky z KVH řeziva 120/60 mm + minerální izolace 120 mm, difuzní dřevovláknitá deska DHF 15 mm, horizontální laťování á 625 + minerální izolace tl. 60 mm, difuzní folie kontaktní, vertikální laťování (60/40 mm) + provětrávaná vzduchová mezera, tl. 40 mm, laťování horizontální (60/40 mm) + provětrávaná vzduchová mezera, tl. 40 mm a palubky modřín klasik, svislá pokládka, tl. 19 mm Celková tloušťka stěny: 392 mm

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Lina Németh