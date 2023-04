Roubenku v Podještědí si rodina postavila za pět měsíců. Je dokonalá

Změna prostředí si ve většině případů žádá dostatek času k aklimatizaci, a to obzvlášť v případě, kdy se z centra městského ruchu ocitnete v klidné a ničím nerušené krajině. Něco jiného však je, když se stěhujete do domu, který je přesně podle vašich představ, a na místo, které moc dobře znáte. Pak se zákonitě musíte cítit jako ryba ve vodě i přes případné starosti a zařizování, které k procesu stavby domu neodmyslitelně patří.

Náš dům bude dřevěný

„Já osobně k dřevostavbám inklinuji už dlouho, ale k myšlence, že si jednou postavíme dům ze dřeva, mě společně s manželem přivedla návštěva srubu, ve kterém jsme byli v rámci rekreace ubytovaní. Atmosféra a vůně dřeva nás jednoduše nadchla,“ vysvětluje své prvotní pocity z pobytu v dřevostavbě Jitka.

Po čase přemýšlení, zvažování a ujasňování priorit se nakonec rozhodli pro stavbu roubenky, která jim na rozdíl od srubové stavby přišla typická pro místní krajinu. Podmínkou však bylo sehnat pozemek na klidném místě v dobré dojezdové vzdálenosti do města, a to především kvůli škole, do které dojíždějí jejich dva dospívající synové.

Vhodná parcela, jejíž hledání většina stavebníků považuje za jeden z nejtěžších úkolů v celém procesu výstavby domu, na sebe v tomto případě nenechala dlouho čekat. Naskytla se totiž jedinečná příležitost postavit roubenku v Podještědí, na pozemku Jitčiných rodičů, kteří zde sami bydlí ve zděném domě.

„Samozřejmě, že jsme tuto možnost s nadšením uvítali. Ušetřilo nám to spoustu času s hledáním a troufáme si říci, že i nemalé peníze.“ Pozemek se spoustou vzrostlých stromů a nízkých dřevin je natolik rozlehlý, že má každá stavba svůj klid a soukromí. Jistě to přináší i značné výhody, když máte rodinu takto nablízku.

Investoři měli o dispozičním uspořádání a podobě roubenky poměrně jasno. Sami se dokonce zapojili do hrubých náčrtů návrhu, které jim po drobných úpravách upravili projektanti z brněnské stavební firmy.

Jedním z hlavních požadavků byla krytá terasa a propojení kuchyně s obývacím pokojem. „Musím se přiznat, že většinu technických i interiérových věcí jsme v průběhu realizace i před ní čerpali ze stránek vašeho časopisu,“ upřesňuje svůj zdroj užitečných informací sama majitelka roubenky.

Rychlá realizace pod odborným dohledem

Za realizátora stavby si Jitka s Milanem zvolili místní stavební firmu, která jim bez zásadních problémů postavila roubenku na klíč. Za neuvěřitelných pět měsíců bylo hotovo a v roce 2020 se mohli do dřevostavby bez problémů stěhovat.

„Myslím si, že jsme roubenku postavili ‚za pět minut dvanáct‘ už jen kvůli neustále rostoucím cenám. Kdybychom se rozhodli stavět teď, vyšla by nás stavba na jednou, ne-li dvakrát tolik. Budoucím stavebníkům dřevostavby bych rozhodně doporučila odborný technický dozor. My jsme za něho byli opravdu velmi rádi, už jen kvůli tomu, že jsme to sem z našeho původního bytu neměli zrovna nejblíže,“ radí ze svých zkušeností Jitka.

Světlá barva kuchyni sluší

Už při prvním pohledu na kuchyni v rustikálním stylu je člověku jasné, že jejímu zařizování byla věnována značná pozornost. „Kuchyně je mojí nejoblíbenější místností v domě. Nejenže ráda vařím a peču, ale také se mi splnil sen o barvě v odstínu slonové kosti, ve které jsem toužila kuchyňskou linku mít.“

Tento odstín v kombinaci se světlým smrkovým dřevem a podlahou působí v interiéru vzdušně a prostorně. Stěny v interiéru jsou přirozeně světlé proto, že nejsou ničím impregnovány z důvodu alergie investorky na různé výpary z lazur a impregnačních olejů. Dřevěná podlaha byla zvolena kvůli absenci podlahového vytápění. Nejenže do interiéru roubenky přirozeně zapadá, drží také příjemné teplo pod nohama, což oceňuje Jitka především v kuchyni.

Po roce bydlení asi ještě není úplně na místě se ptát, zda by mohlo být něco jinak, ale Jitka s odpovědí neváhá: „Dřevostavba jako taková byla určitě dobrou volbou a nic bychom tu nezměnili. Užíváme si tu atmosféru a zdravý vzduch a společně s místem, na kterém jsme si naši roubenku postavili, se to s bydlením ve městě nedá srovnat. Jsem velmi ráda, že se tu líbí i našim dětem a že tu všichni žijeme v harmonii a pohodě i společně s mými rodiči, které máme nablízku.“

Technické parametry

Zastavěná plocha: 67,5 m 2 + 18 m 2 krytá terasa

67,5 m + 18 m krytá terasa Užitná plocha: 101,5 m 2

101,5 m Konstrukční systém: roubená konstrukce

roubená konstrukce Venkovní nátěr: základní nátěr Remmers HK-LAZURA (odstín Pinie/modřín), dekorativní nátěr Remmers UV+ lazura (odstín Pinie/modřín)

základní nátěr Remmers HK-LAZURA (odstín Pinie/modřín), dekorativní nátěr Remmers UV+ lazura (odstín Pinie/modřín) Vnitřní nátěr: bez nátěru

bez nátěru Okna: dřevěná

dřevěná Střecha: plechová střešní krytina Lindab (odstín čokoláda)

plechová střešní krytina Lindab (odstín čokoláda) Izolace: minerální vata v obvodové i střešní konstrukci

minerální vata v obvodové i střešní konstrukci Vytápění: elektrokotel v kombinaci s kachlovými kamny s teplovodní vložkou. Napojení na systém radiátorů a kombinovaného bojleru TUV

elektrokotel v kombinaci s kachlovými kamny s teplovodní vložkou. Napojení na systém radiátorů a kombinovaného bojleru TUV Projekt, studie, vizualizace: OK PYRUS s.r.o.

Další zajímavé sruby a roubenky najdete v aktuálním čísle magazínu sruby&roubenky. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz.