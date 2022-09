Z původního domu zůstal jen sklep. Teď mají v chráněné oblasti roubenku

„Kolem zarostlého pozemku, na kterém stál starý dům s pískovcovým chlévem, jsme jezdili prakticky pořád, protože naše původní bydlení se nacházelo jen několik kilometrů odsud. Líbilo se nám to místo. Po zjištění, komu parcela patří, se nám podařilo pozemek získat za výhodnou cenu,“ začíná vyprávět Jan.

Zahrada se následně musela vyčistit od náletových dřevin, kterými byla doslova posetá. Z původního stavení byly zachovány pískovcové kameny, které byly použity na podezdívku domu, a také sklep vedle stavení, který bylo majitelům líto zasypat. V budoucnu ho plánují zrenovovat a následně využívat.

Klasická celodřevěná roubenka má obvodové a vnitřní nosné stěny z masivních trámů, oproti tomu poloroubenka má část stěn zděnou. „Od začátku jsme věděli, že chceme poloroubený dům. Líbila se nám kombinace dřeva a cihly a jejich vzájemná vyváženost. Moc dřeva by na nás nepůsobilo dobře, a navíc do této oblasti poloroubenka skvěle zapadá,“ vysvětluje Jan.

Na této kombinaci majitelé vyzdvihují i tepelnou akumulaci cihelné části. „Nechtěli jsme však typickou barvu roubení, chtěli jsme, aby dům působil moderně. Návrh světlého roubení se však nelíbil našemu dodavateli, kterého jsme objevili na stavebním veletrhu FOR ARCH a který mimo jiné sídlí v této oblasti. Přišlo mu to moc extravagantní, ale my jsme si stáli za svým,“ vypráví s úsměvem Jan.

Úřady byly projektem domu doslova nadšeny. „V jednom posudku dokonce máme napsáno, že kdyby v CHKO takhle stavěli všichni, byla by to paráda,“ dodává s potěšením Jana.

Bydlení v rovnováze

Projekt domu byl svěřen sestře Jany, která je povoláním architektka. Zadání znělo jasně: dole velká světnice a nahoře prostorný pokoj s dobrou prostupností denního světla. K tomu výrazně přispěla malá dřevěná okna ve chmelovém vikýři, která jsou výrazným prvkem domu.

„Každý krok pak už sestra konzultovala s dodavatelem, což vnímám velmi pozitivně. Chtěli jsme, aby stavba probíhala pod jednou firmou, proto jsme si zvolili dodávku na klíč. Jediné, co jsme neměli, byl technický dozor. Než jsme se však pustili do samotné stavby, přáli jsme si dům postavit podle principů feng-šuej. V našem původním bytě jsme měli možnost si hlavní zásady tohoto učení vyzkoušet a na vlastní kůži pocítit, jak moc je rovnováha důležitá,“ vysvětluje Jana.

V dokonale sladěném interiéru, kterému vládne bílá a šedá barva, do sebe opravdu všechno krásně zapadá. Dokonce i tesařský tmel, který vyplňuje spáry mezi trámy z vysušeného smrkového dřeva, má ten správný odstín.

„Na ten jsme měli opravdu štěstí. V době, kdy jsme ho vybírali, ho dodavatel uvedl na trh jako novinku,“ dodává Jan. „S designem v interiéru nám hodně pomohla naše šikovná designérka Katka, které se podařilo vše do detailu vyladit,“ podotýká Jana.

Vypadá to, že tu není nic, co by nebylo původně v plánu. Přece jen se však něco našlo: „V průběhu realizace nás opravdu potrápilo schodiště. Původně jsme mysleli, že bude dřevěné a pod ním vznikne místo pro spíž. Nikdo se však do realizace nechtěl pustit. Nakonec jsme ho tedy vylili z betonu a jsme spokojeni,“ svěřuje se Jan. Vzhledem k tomu, že je zděná část domu orientována na sever, vzniká u schodiště příjemný chládek, což není na škodu.

Plány musejí být

Po více než ročním bydlení celá rodina perfektně srostla s domem i s prostředím. „Problém tu byl jen s městskou vodou, která byla příliš tvrdá. Rozhodli jsme se do domu pořídit úpravnu, která ji pomáhá změkčovat,“ pochvaluje si Jan. Další technologie shromažďuje dešťovou vodu, která je následně využívána ke splachování toalet.

„Teď máme v plánu co nejdříve dodělat pískovcové schody u vchodových dveří. Na ty jsme museli sehnat tvrdé pískovcové kameny, které jsou na trhu nedostatkovým zbožím. Ty původní ze starého chléva, které jsou měkčí, použijeme na oplocení pozemku v kombinaci s dřevěnými plaňkami,“ plánuje Jan. „Ještě musíme dovybavit nábytkem dětský pokoj. Do budoucna bychom chtěli vybudovat venkovní saunu, vinný sklípek a malé hudební studio, ale jinak tu máme vše, co jsme si přáli,“ doplňuje Jana.

Technické parametry

Zastavěná plocha: 98 m 2

Obytná plocha: 165 m 2

Stavební systém: kombinace roubené a zděné konstrukce

Vytápění: elektrokotel, hliněná kamna

Realizace: Roman Střihavka

Další zajímavé sruby a roubenky najdete v aktuálním čísle magazínu sruby&roubenky. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz.