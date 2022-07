Roubenku v Beskydech opravil s partou kamarádů. Pro rodinu je to ráj

V malebném údolí Těšínských Beskyd na pomezí sousedního Polska a Slovenska stojí na louce mezi kopci působivá roubenka s upravenou zahradou. Před necelým rokem to tu však takhle rozhodně nevypadalo.

„Původně tady stála roubenka, kterou rekreačně využívali její bývalí majitelé. Nevedla k ní ani příjezdová cesta a napojení na inženýrské sítě tu také chybělo. To místo mě ale doslova pohltilo. Božský klid a pohled na okolní kopce a pastviny, ještě k tomu u pramene vody z místní studánky, to pro mě byl balzám na duši. Navíc to bylo pouhých 50 kilometrů od našeho domu, ve kterém bydlíme,“ svěřuje se se svými pocity Jiří, a je na něm vidět, že ho počáteční radost z místa neustále naplňuje.

Roubenku Jiří objevil na jaře roku 2020, kdy se zrovna kvůli počáteční pandemii koronaviru všechno uzavíralo. „Na první pohled se jevila jako taková pohádková chaloupka, kterou bude stačit jen vyklidit, vymalovat a trochu poupravit, ale ve chvíli, kdy jsme se podívali hlouběji do konstrukce, jsem musel přistoupit ke kompletní rekonstrukci.“

Jiří váhal, zda opravy svěřit do rukou odborníků, ale ti neměli v té době kapacitu a on nechtěl čekat. Rozhodl se, že covidový čas využije aktivně, a do rekonstrukce se s partou známých řemeslníků pustil sám. A udělal dobře.

„Během šesti měsíců jsme měli hotovo a mohli jsme tu tak bez problémů strávit covidovou zimu, kterou jsme si náramně užili. Je tedy pravda, že kompletní rozsah rekonstrukce svépomocí nám poněkud navýšil původně očekávaný rozpočet, ale i tak byly náklady s ohledem na to, co se děje dnes, velmi racionální,“ říká s úsměvem.

Vzhledem k tomu, v jakém stavu roubenka byla, vyvstane otázka, proč nezvolil raději demolici. „Ta varianta tu také byla, ale upřímně jsem doufal, že k ní nedojde. Přizval jsem si ke konzultaci odborníka, který staví masivní dřevostavby, a ten zhodnotil, že jsou základní konstrukční trámy v dobrém stavu,“ vysvětluje Jiří.

Z roubenky tak zůstal skelet, který při vstupu dovnitř zachoval původní dojem z typicky staré chaloupky se sníženými stropy a útulnými světnicemi.

Hezké a praktické zároveň

Na první pohled upoutá pozornost fasáda, která je zajímavá nejen svou barvou, ale také provedením. „Původní roubený obklad byl v hodně špatném stavu, a tak jsem se po konzultaci s odborníkem rozhodl, že na něj dám dřevěný obklad ze smrkových desek, který jsem natřel platinovou barvou, aby dřevo působilo staře. Výsledek předčil mé očekávání.“

Z neopracovaných smrkových prken je zhotoven i plot kolem zahrady, kterou si Jiří s manželkou zvelebovali společně. Do budoucna mají v plánu udělat ještě pískovcovou dlažbu kolem domu.

Dalším výrazným prvkem jsou okna petrolejové barvy a plechově opláštěná střecha, která se pro místní podmínky zejména v zimě zdá být dobrou volbou. „Od začátku jsem věděl, že tu chci mít falcovanou krytinu. Plechové opláštění jsem vybral především z praktických důvodů. Krytina je bezúdržbová, vypadá dobře a kuny proti ní nemají šanci,“ směje se Jiří. Barva oken má také svou funkci. „Studoval jsem ve starých knihách a dočetl jsem se, že tyrkysová barva na oknech odrazuje některý hmyz. Je pravda, že nám sem žádný nelétá, takže na tom asi něco bude.“

Interiér si zachoval původního ducha

Interiér v roubence, kterému dominuje tyrkysová a šedá barva, je zařízen vkusně a moderně. Dispozičně byl dům s drobnými úpravami zachován v původním uspořádání. Chodba umožňuje vstup do hlavní obytné místností, ve které rodina společně s přáteli tráví většinu času, hned naproti je malá praktická kuchyně, dále pak koupelna a technická místnost.

Po strmých schodech nahoru se dostaneme do patra, ve kterém najdeme dětský pokoj, ložnici a toaletu. „Parádní je i náš opravený kamenný sklípek, ve kterém skladujeme víno. Jinak tu máme vše, co potřebujeme. Troufám si říct, že kdybychom se rozhodli, bylo by to tu vhodné i na trvalé bydlení, které v budoucnu nevylučujeme,“ pochvaluje si Jiří.

Technické parametry

Zastavěná plocha přízemí: 62 m 2

Užitná plocha objektu: 100 m 2

Konstrukce: roubená dřevostavba z roku 1930

Venkovní nátěr: Remmers HK Lasur – platin grau

Vnitřní nátěry: klasická vnitřní výmalba v bílé barvě, část stěn stěrka Zero MagicTouch

Vytápění: kombinace kamna na dřevo a elektrické sálavé konvektory Ecoflex

Příprava a projekt: svépomocí, rekonstrukce svépomocí

Realizace: 2020

Další zajímavé sruby a roubenky najdete v aktuálním čísle magazínu sruby&roubenky. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz