Postavili si dům v Jizerkách. Vše přežili a přivítali na svět třetí dítě

Pasivní dům byl váš nápad, nebo až architekta?

Ekologický přístup a chování je nám blízký. Zároveň jsme chtěli, aby náklady provozu domu byly co nejnižší i za cenu poměrně vysoké prvotní investice. Původní idea na nízkoenergetický dům se tedy brzy změnila na projekt pasivního domu. Popravdě řečeno, v čase projektu to byla spíše srdeční záležitost – návratnost investic při tehdejších cenách energií byla spíše na hranici životnosti použitých komponent pasivního domu. V současné době jsme za volbu pasivního domu rádi a uvidíme, co přinese budoucnost.

Měli jste o domě jasnou představu, nebo jste to nechali na architektovi?

Měli jsme jasnou představu o tom, jak by měl dům fungovat a naše rodina v něm. Co by v něm mělo, nebo naopak nemělo být. Architekt nám pomohl představy zhmotnit, dopracovat a přidal k nim spoustu zajímavých nápadů a praktických řešení. Času stráveného přípravnou fází rozhodně nelitujeme a oceňujeme to každý den při bydlení v domě.

Nutno podotknout, že šlo o novostavbu na zelené louce. Takže jsme měli relativně velkou volnost, jak vše ideálně poskládat. Přirozeně jistá omezení tu byla – ať už se jednalo o pravidla výstavby v CHKO či v neposlední řadě naše finanční limity.

Která kritéria rozhodla o volbě architekta?

Existuje jistě řada povedených typových projektů. V našem případě ale bylo záhy jasné, že z mnoha důvodů, například specifický charakter pozemku, půjdeme cestou vlastního projektu. A že výsledek bude o to lepší, když na to nebudeme sami nebo vše nebudeme řešit jen s pomocí technického projektanta. Takže jsme potřebovali architekta.

Provedli jsme takové mini výběrové řízení a setkali se osobně s několika architekty. Nakonec se ukázalo, že nejdůležitějším faktorem je, abychom si lidsky sedli a dokázali se domluvit. Byli jsme otevření přijmout architektovy nápady, a to samé jsme očekávali od něj – schopnost naslouchat a porozumět našim potřebám. Abychom se nestali jen investory následné prezentace portfolia architekta. Samozřejmě, základním filtrem bylo již to, aby se nám líbil jeho styl obecně. Nyní, když dům stojí, snad již můžeme konstatovat, že byl výběr úspěšný.

Stavbu jste zařizovali sami subdodavatelsky, nebo jste ji svěřili jedné firmě?

Rozhodli jsme se, že nám stojí za to obětovat o něco více peněz a stavbu realizovat na klíč a mít při výstavbě čas i na sebe. Takový byl plán. Život je ale plný zvratů. První vybraná stavební firma nesplnila své závazky a dostala se na pokraj insolvence. Bylo nutné spolupráci ukončit a najít někoho, kdo ve stavbě bude pokračovat. Naštěstí nás to potkalo v momentě, kdy se měla teprve zahájit nadzemní stavba. Nicméně v situaci, kdy dobré dřevostavitelské firmy měly realizace nasmlouvané nejméně rok dopředu, šlo o poměrně infarktovou situaci. Avšak usmálo se na nás štěstí. Někomu se pozdrželo stavební řízení, a tak jsme se vešli do harmonogramu druhé stavební firmy. Navíc byla ochotna převzít již část navezeného materiálu (dřevo) a zhotovit řádně a k naší spokojenosti „alespoň“ hrubou stavbu.

Dokončení zbytku stavby pak již bylo v naší režii a na našich organizačních schopnostech bylo zajistit si a řešit jednotlivé subdodavatele. Výrazně nám s tím pomohl najatý technický dozor (TDI) s kontakty na prověřené subdodavatele. Konec dobrý, všechno dobré. Přežili jsme to, nerozvedli se a v průběhu stavby přivedli na svět třetího potomka. I za časů počínající covid pandemie a lockdownů jsme za dva roky dostavěli.

Co vám, kromě změny firmy, dělalo při výstavbě největší starosti?

První souvisí se zvoleným typem stavby – dřevostavba oproti klasické zděné stavbě. Starostí bylo najít vhodnou stavební firmu, která má s dřevostavbami a pasivním domem již dlouhodobější praktické zkušenosti a umí je dělat dobře. Ve srovnání se stavebními firmami u zděného domu jich na trhu moc není. Riziko správného výběru stavební firmy u zděného domu je zkrátka menší.

Též doufáme, že se voda vyhne všem dřevěným prvkům stavby. Ať už jde o správné projektové výpočty rosných bodů, odvětrávání, tak i následné precizní provedení a trvanlivost materiálů. Skryté vodovodní havárie nevyjímaje.

Oříškem pro vlastní realizaci stavby byla pak příjezdová cesta na staveniště – prudké stoupání po úzké komunikaci se zatáčkami. Nakonec ve většině případů nebylo překládání materiálu nutné a vyšplíchnutí betonu z mixů též nebylo mnoho.

Máte za sebou téměř dva roky užívání domu. Jak byste je zhodnotili?

Překvapuje nás, jak málo věcí bychom udělali jinak. Dům funguje. Uvidíme, zda to tak bude i v budoucnu, s měnícími se potřebami rodiny v čase. Na předvídatelné věci jsme se snažili myslet i tak – například zajistit bezbariérovost přízemí pro péči o prarodiče či nás samotné.

Příjemně nás překvapilo i to, jak vhodně funguje rozdělení na „návštěvnickou zónu“ v přízemí a intimní zónu v druhém patře. Za drobný nedostatek lze považovat horší akustické vlastnosti související s otevřeným schodištěm do patra. Také když děti v podkroví skáčou, je to v přízemí slyšet.

A jak jste spokojeni s energetickou náročností domu?

Na elektřinu máme vše, od tepelného čerpadla, přes indukční varnou desku, elektrickou troubu až po čističku odpadních vod či čerpadlo ve studni. Roční spotřeba energie je přibližně sedm MWh. Dům je možné připojit i na vlastní elektrocentrálu a v budoucnosti počítáme s fotovoltaikou a možností i autonomního provozu (ostrovní systém).

Proč jste zvolili tepelné čerpadlo?

Spolu s podlahovým topením ve všech místnostech šlo o to využít maximálně efektivitu nízkoteplotního topenářského rozvodu a též o komfort podlahového topení a absenci radiátorů. Nechtěli jsme kombinovat více systémů (například v různých podlažích). Šlo spíše o srdeční a pocitovou záležitost než o jasného vítěze výpočtu návratnosti investice do takovéhoto topného systému. Tepelné čerpadlo země-voda využívá hloubkový vrt.

Máte i nucené větrání?

Ano, s rekuperací. Je to velmi příjemné zvláště v zimních měsících. V létě nás nijak neomezuje v možnosti nechat si otevřená okna a poslouchat ptáky a bubnování deště.

Je váš dům chytrý?

Věrni heslu „v jednoduchosti je síla“ jsme se záměrně vyhnuli chytré domácnosti a s ní souvisejícím bezpečnostním rizikům. I za cenu zdánlivě menšího komfortu. Stačí nám, že je dům maximálně úsporný.

Co nám dělá radost a usnadňuje život Správně nasměrovaná velká okna s úžasným výhledem do okolních kopců

Bezbariérové přízemí

Knihovny na chodbách včetně zapuštěných knihoven na schodišti

Kulatý roh

Sedací / lehací parapet s úložným prostorem

Centrální vysavač

Absence radiátorů a příjemné podlahové topení

Shoz prádla z druhého patra „do pračky“ v přízemí

Šatny u ložnic

Podsvícené schody

Dostatek zásuvek a rezervních průchodek na zapojení čehokoli v budoucnu

Využíváte v domácnosti dešťovou vodu?

Máme osmikubíkovou nádrž, avšak rozhodli jsme se ji jinak než k zálivce nevyužívat. Systémy nám přišly zbytečně komplikované, nekomfortní, drahá investice a zdroj případných provozních poruch. V domě je ale i tak oddělený dvojitý rozvod vody – pitná z obecního vodovodu a užitková z vlastní studny. Například na splachování toalety a praní používáme vodu ze studny, která nemusí být nutně v pitné kvalitě.

Kdybyste měli stavět další dům, udělali byste něco jinak?

V době plánování nám přišlo zbytečné a drahé například podsklepení domu. Po zkušenostech s realizací by to bývala byla nejspíš ta drobnější věc v rozpočtu. Jistě by se našlo více drobných realizačních prohřešků, kterým jsme se mohli vyhnout. Nicméně nic zásadního bychom nejspíše neměnili.

Jak praví zkušení stavebníci, zásuvek a průchodek není nikdy dost. To platí i o tom si nechat dostatek rezervních průchodek dostatečné velikosti na cokoliv, co bude v budoucnu třeba zapojit či vyměnit.

Technické parametry

Typ domu: pasivní

pasivní Zastavěná plocha: 184,8 m 2 (154,8 m 2 RD + 30 m 2 terasa)

184,8 m (154,8 m RD + 30 m terasa) Užitná plocha: 173,5 m 2 + garáž 33,8 m 2 + závětří 8,9 m 2

173,5 m + garáž 33,8 m + závětří 8,9 m Dispozice: 6+1 s integrovanou garáží

6+1 s integrovanou garáží Konstrukční systém: lehký skelet (sloupková kce z KVH hranolů), difuzně otevřený systém

lehký skelet (sloupková kce z KVH hranolů), difuzně otevřený systém Zdroj energie / teplo: tepelné čerpadlo země-voda NIBE F1245-6, teplovodní vytápění

tepelné čerpadlo země-voda NIBE F1245-6, teplovodní vytápění Větrání: řízené větrání s rekuperací tepla Atrea Duplex 380 ECV5 s regulací RD5

řízené větrání s rekuperací tepla Atrea Duplex 380 ECV5 s regulací RD5 Součinitel prostupu tepla stěnou U: 0,095 W/(m 2 .K)

0,095 W/(m .K) Autor arch. návrhu: Ing. arch. Miloš Černý, Černý Atelier

Ing. arch. Miloš Černý, Černý Atelier Autor projektu: Ing. arch. Miloš Černý, Ing. Petr Janda, Černý Atelier,

Ing. arch. Miloš Černý, Ing. Petr Janda, Černý Atelier, Realizace stavby: Daniel Petříček, 2020

