Stres, nervy a problémy jsou pryč. Dům na venkově je nejlepší odměnou

Vůbec jsme neměli představu, co stavba obnáší. Proto jsme se opřeli o čtyři pilíře: kvalitní projektant, kvalitní stavební firma, která postaví dům na klíč podle individuálního projektu, smlouva o dílo konzultovaná s právníkem, protože to je jediný nástroj pro případ, že se s firmou netrefíte, a kvalitní technický dozor, jehož zkušenost se během stavby ukázala jako neocenitelná. Bez něj bychom si netroufli podepsat smlouvu, respektive položkový rozpočet, a díky němu jsme byli ušetřeni kontroly toho, čemu nerozumíme.

Jelikož jsme dům na jihočeském venkově pojali na prvních dvacet let jako rekreační objekt, chtěli jsme se v něm cítit jako na chalupě. Současně bylo naším přáním, aby byl moderní a měl některé parametry chytré domácnosti. K základním požadavkům patřilo pohodlí v užívání – ovládání a kapacita pro osm až dvanáct osob, aby se časem vešly i děti s vnoučaty a občas přátelská návštěva.

Přízemí je proto koncipováno jako otevřený společenský prostor a současně tak, aby při pobytu ve dvou nebylo třeba chodit do patra. Takže je zde kromě kuchyně a obýváku i jedna ložnice, koupelna, toaleta a šatna, tedy kompletní zázemí. V patře pak máme druhou koupelnu a dvě poměrně velké ložnice, které by bylo možné časem v případě potřeby přepažit. Všechny ložnice jsou orientovány na severozápad, což se odrazilo pozitivně na klimatické pohodě, zvláště pak u té v přízemí.

Jedním z našich základních požadavků byl společenský prostor otevřený až do krovu, aby cirkulovala energie. Tím se otevřela možnost propojit horní ložnice formou galerie, která supluje funkci chodby. Spolu se schodištěm je konstruována z masivních dřevěných prvků, které nám evokují kýženou chalupářskou atmosféru.

Mohlo by se zdát, že je to plýtvání energií na vytápění, ale dům je postaven z velmi kvalitních materiálů a zateplen dřevovláknitou izolací. Ke komfortní pobytové teplotě tedy stačí málo. Pro topení máme ostatně několik zdrojů pro případ, že by některý vypadl; v přízemí a horních ložnicích jsou to elektrické konvektory, které můžeme zapnout na dálku. V koupelnách je elektrické podlahové topení a všechny pobytové místnosti pak lze dotápět i duální klimatizací. A samozřejmě na chalupě nesmí chybět krbová kamna.

Pod tlakem k radosti

Jako nezkušení stavebníci jsme byli trochu zaskočeni stresem vyvolaným různými úředními peripetiemi, časovým skluzem či návazností řemesel jednotlivých dodávek. Možná je tlak nevyhnutelnou součástí budování vlastního domova, ale člověk má pocit, že se mu dalo předejít.

V rámci dolaďování projektu jsme pak podcenili kapacitu horní koupelny, kdy jedna malá vana nebyla pro osm lidí dostačující. Museli jsme ji vyměnit za větší a dodatečnou stavební úpravou instalovat i sprchový kout. Protože je dům ještě v záruce, bylo třeba, aby „rekonstrukci“ provedla původní dodavatelská firma. S tím se setkali patrně poprvé, ale povedlo se to k naší spokojenosti.

Také zádveří se v případě většího počtu osob v domě ukázalo jako prostorově nedostačující. Vybavuji si, jak moje maminka říkala, že až třetí dům bude ten nejlepší, vychytaný. Já bych ale nestavěla ani podruhé. Máme úžasný dům na krásném místě, ve vesnici, kde žijí skvělí lidé, a těšíme se, až se sem v důchodu přestěhujeme natrvalo.

Technické parametry

Typ domu: nízkoenergetický

nízkoenergetický Zastavěná plocha: 105 m 2

105 m Užitná plocha: 160 m 2

160 m Dispozice : 4+kk

: 4+kk Konstrukční systém: sendvičový panel Nema EKO Wood / EKO Stone, foukaná dřevovláknitá izolace, difuzně otevřená skladba

sendvičový panel Nema EKO Wood / EKO Stone, foukaná dřevovláknitá izolace, difuzně otevřená skladba Zdroj energie / teplo: elektrické konvektory, el. podlahové topení v koupelnách, krbová kamna, doplňkově duální klimatizace

elektrické konvektory, el. podlahové topení v koupelnách, krbová kamna, doplňkově duální klimatizace Větrání: přirozené okny + klimatizace

přirozené okny + klimatizace Okna: dřevěná Vekra

dřevěná Vekra Součinitel prostupu tepla stěnou : U = 0,20 W/m 2 .K

: U = 0,20 W/m .K Autor arch. studie: Ing. arch. Tomáš Ctibor / Ing. arch. Zuzana Paclová, 4ct s.r.o.

Ing. arch. Tomáš Ctibor / Ing. arch. Zuzana Paclová, 4ct s.r.o. Autor projektu : Ing. Tomáš Matuška, Detail Projekt s.r.o.

: Ing. Tomáš Matuška, Detail Projekt s.r.o. Realizace stavby: Nema Dřevostavby s.r.o., 2020

Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz