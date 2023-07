Zpěvák Uličník ze 4TETu se usadil s rodinou v parádním domě u Benátek

Bude tomu letos v září šest let, kdy se hudebník do vesničky přistěhoval. Místo pro život hledal skutečně bedlivě, jelikož předtím přibližně tři roky jezdil po středočeském kraji a pátral po vhodném pozemku. Nejprve měl zájem o stavební pozemek, což ale nebylo úplně jednoduché. Později koketoval i s myšlenkou, že koupí starší nemovitost, kterou by mohl přestavět k obrazu svému.

„Byl jsem připraven naprosto na cokoli, šlo mi hlavně o to místo, ne o konkrétní nemovitost a mohu říct, že najít pěknou lokalitu bylo už před devíti lety velmi těžké,“ svěřil se David, jehož na současné místo přivedla náhoda.

Měl totiž původně vyhlédnutý jiný pozemek v nedaleké obci, ale majitel mu zatajil, že v místě kdysi býval rybník. Když tuto skutečnost muzikant odhalil, nabídl mu majitel pozemku jiné místo ve vesnici, kde bydlí dnes. David ale nebyl z nabízeného pozemku nadšený, přesto měl štěstí, když během návštěvy vesnice potkal starostku.

„Paní starostka mě navnadila, když mi sdělila prozatím tajnou informaci, že brzy bude k prodeji jedna stará, ale udržovaná zahrada. To byl můj sen a po prohlídce pozemku jsem věděl, že to je přesně to místo,“ přiznal člen skupiny 4TET. Jelikož slovo dalo slovo, koupil Uličník pozemek i se zahradním domkem, vyběhal si potřebná povolení a stavba rodinného domu mohla další rok na jaře začít.

Dřevostavba na parcele vyrostla ani ne za týden, tedy její hrubá část, proto byli někteří sousedé překvapeni, jak rychle se nový dům v obci objevil. Samotná stavba je z lepených sušených trámů z alpského smrku. „Dřevo je z Rakouska, v Rakousku vysušené a lepené, ale z finančních důvodů už bylo podle projektu finálně zpracováno a nařezáno v Česku. Tenkrát jsme byli jedni z prvních, kdo si tento typ dřevostavby nechával připravit v Česku na úplně nové lince,“ vzpomíná David, jehož projekt domu je inspirován finským stylem. Tam se po staletí staví domy pouze ze dřeva bez dalšího zateplování, a jak víme, funguje to i v tuhých severských zimách naprosto skvěle.

Nechybí ani trocha Asie

Dům je přízemní, najdeme zde kuchyň spojenou s obývákem, dětský pokoj, pracovnu, ložnici a samozřejmě koupelnu a toaletu. „Schodům jsem se chtěl rozhodně vyhnout, užil jsem si jich v domě svých rodičů neustálým běháním ze sklepa přes přízemí až do patra dost, proto jsme zvolili bungalov,“ prozradil své důvody hudebník.

Kuchyňský kout je plně vybavený a pán domu v něm má vystavených i několik japonských nožů, které ale nejsou jen na ozdobu. David neváhá nože ze své sbírky používat v kuchyni nebo i během pobytu v přírodě.

„Vařím především asijskou kuchyni,“ přiznal se David, pro něhož je Asie velkou láskou. S batohem na zádech sám procestoval například Vietnam, Laos, Kambodžu, Thajsko, Nepál nebo třeba Filipíny, což připomíná několik drobných suvenýrů z cest, i když sám podotýká, že nejdůležitější jsou pro něj samozřejmě zážitky.

Svůj prostor v podobě dětského pokoje má v domě i dcera Klárka, která miluje animovaný seriál Prasátko Peppa. Podobiznu této postavičky můžeme v jejím pokoji vidět na každém rohu, dokonce i na obraze, který na vernisáži svých obrazů v Kafé Karolínka namaloval její tatínek společně se svými přáteli a hosty. V otevřeném obývacím prostoru se nachází pelíšek pro dalšího člena domácnosti – fenku Tami, která je z útulku a stala se miláčkem rodiny.

Místo pro práci

Jelikož se zpěvák vrhl během pandemie naplno do malování obrazů, což mu psychicky, ale i finančně v době, kdy bylo vše zavřené, velmi pomáhalo, zdobí stěny domu jeho vlastní obrazy. Ty zatím vznikají zčásti u jídelního stolu, zčásti u malířského stojanu, který najdeme hned vedle v otevřeném obývacím prostoru. David se při malování nechává inspirovat především vesmírnými výjevy, ale rád maluje také exotické krajiny a své vzpomínky z cest.

V domě nechybí ani pracovna, jelikož má muzikant pořád plné ruce práce. V současné době ho zaměstnává především nový projekt s názvem Orchestrion. Jeho obsahem jsou koncerty v originálním pojetí s širokým výběrem hudebních témat a skladeb.

„Začalo to tím, že hudební skladatel Martin Blažek napsal pro mě a pro Josefa Zímu duet s názvem Toulej se, dívej se, čímž začala moje spolupráce s tímto talentovaným skladatelem a aranžérem. Chtěli jsme vytvořit projekt, v němž budeme hrát nejen slavné hity hudebních legend, ale také vlastní písně. Repertoár obsahuje skladby datované od šedesátých až po konec devadesátých let a najdeme v něm známé i pozapomenuté písně Karla Gotta, Waldemara Matušky, Karla Černocha či třeba Bocelliho a Pavarottiho,“ prozradil David, který bude s uskupením Orchestrion letos čile vystupovat.

Jelikož k domu patří i rozsáhlá zahrada s původním zahradním domkem, může muzikant zejména během teplých dní a nocí nerušeně tvořit tam. „Je to taková moje letní tvůrčí dílna, která má výměru necelých padesát metrů čtverečních a v níž jsou tři místnosti,“ prozradil nám tenor, který má k zahradě a přírodě velmi blízko.