Moderátorka Makrlíková koupila od státu starou hájovnu. Z ruiny je ráj

Vedle toho, že jsou Daninou velkou vášní zahrady, jejichž navrhováním a realizováním se živí, radost jí dělá i podnikání v realitách. Konkrétně tuto stavbu situovanou kousek od Prahy objevila na aukčním portálu.

„Koupila jsem ho s přítelem v aukci od státu. Byla to stará hájovna. Pán byl vrchní polesní. Jeho dcera dům zachránila. Jenže poslední potomek byl bez dědice, takže to automaticky spadlo pod stát. Všichni ho chtěli zbourat a udělat tu parkoviště,“ řekla Makrlíková o historii nemovitosti, která dvacet let chátrala.

Ruina se začala pod rukama nové majitelky rychle proměňovat. „Dům jsem koupila na podzim 2020, v roce 2021 probíhala likvidace porostů a rekonstrukce střech a 27. ledna 2022 jsem začala se vším ostatním a 1. srpna jsme to s hotovou zahradou dokončili. A to i stavaři zírali, jak rychle to bylo. A to je proto, že dělám třicet zahrad ročně, sto projektů ročně s poměrně malým množstvím lidí, a tak vím, že jde v prvé řadě o time management – materiál musí být ve správný čas na správném místě včetně lidí, aby tam nebyly prodlevy. Takže jsem křičela a řvala, aby to navazovalo. Když se kousnu, jedu,“ vysvětlila autorka nově vydané knihy Zahrady od Dany 2, proč šly práce na domě neuvěřitelnou rychlostí.

To, co se po koupi nemovitosti dělo, připomínalo bleskové opravy, které se dějí v boxech formule 1. „Protože je ten dům starý, zbourala jsem štíty a udělala železobetonový skelet. Domu jsem zpět vrátila bobrovky, které měl, to jsou staré střechy a ty jsou daleko těžší než běžná krytina. Celý dům se tím železobetonovým věncem zpevňuje, pak se vystaví nové štíty a dělá se nová konstrukce střech,“ popsala Dana postup rekonstrukce, jejíž prioritou byla nejprve fasáda, aby se k ní mohly sázet květiny, a také plot, aby se při jeho obvodu daly keře a stromy.

„Některé postupy byly trochu jinak, ale já se prostě chtěla stěhovat do domu, který má již kompletně hotovou a narostlou zahradu. My jsme se stěhovali v srpnu, první kytky dorazily na konci března,“ řekla zahradní architektka, která se při obnově zahrady musela zbavit obrovských náletů. „Byl tu břečťan, lísky, šeříky, bezy, všechno srostlé do sebe. Vysoké tři metry. Vůbec se tu nedalo projít. Měli jste pocit, že v tom zarostlém domě najdete šípkovou Růženku.“

Stěhování jí nevadí

Než si Dana vloni v létě sbalila kufry a přesídlila na tuto adresu, střídala bydliště jako na běžícím páse. „Jsem z Jablonce, pak jsem žila v Hradci a v Praze skoro dvacet let. Nemovitostmi se zabývám od začátku, takže jsme s mámou začaly výměnou bytu, který jsem si koupila od města. Pak jsem ho prodala, koupila jsem další nemovitost s hypotékou, pak jsem koupila další a další. V pronájmu jsem možná byla tak půl roku. V Praze jsem bydlela všude – na Praze 8, Praze 9, Praze 6, Praze 4. Pak u Berouna, v Rudné, v Jinočanech. Já jsem se v podstatě každý rok, dva, tři stěhovala,“ přiznala Makrlíková, která si není upřímně jistá, jestli v nově zrekonstruovaném domě dožije.

„Nečekám, že tu zestárnu. Předpokládám, že si mě zase nějaký dům zavolá a já ho budu muset zachránit. A třeba se mi bude líbit víc. Jsem takový nomád. Domov mám v Českém ráji na Kozákovském hřebeni, kde jsem vyrůstala. Tam nežiji, tam mám kořeny.“

Dvoupodlažní podsklepenou nemovitost si noví majitelé velice rychle přizpůsobili k obrazu svému. „Můj přítel, který mi s rekonstrukcí pomáhal, je starožitník, tak je ve starožitném duchu. Zrenovoval stará okna i dveře a další,“ ukazovala Makrlíková kolem sebe. Ať už jde o design kuchyně, obývacího pokoje, koupelny, nebo pracovny, vše je promyšleno do posledního detailu.

„Pracovna a ložnice jsou můj styl. Mám raději světlejší barvy a glamour. Bílou, béžovou a zlatou. Takové jemné bezbarví,“ přiblížila Dana své estetické cítění, se kterým velmi pečlivě přistupovala k výběru nábytku a dekorací. „Toto je starý nábytek, který tu byl a který jsem natřela a zatím použila sem. Chtěla jsem tu mít šatnu, ale pokoj je tak příjemný, že jsem sem dala ze své kanceláře gauč a udělala jsem si tu hezkou kancelář,“ řekla Makrlíková o pracovně, ze které je výhled na vzrostlý strom ginkgo biloba.

Chladivý stín kaštanu

Opačné straně domu dominuje zase jiný strom, kaštan. Ten díky své široké koruně poskytuje stín nejen venkovnímu posezení, ale i opodál stojícímu zahradnímu domku.

„Tento domeček, který byl původně výměnek, byl totální ruina. Katastrofa. Když se to koupilo, byla tu poškozená střecha. Kromě obvodových zdí tu nezůstalo nic. Dělala se celá nová střecha. Ještě chybí dveře. Kamenné zdi jsou zachovalé a zrenovované. Na strop můj přítel sehnal staré trámy z jiné stavby. Nechala jsem udělat podlahy, aby to bylo sladěné se stropem. Časem to ztmavne,“ řekla Dana o rustikálně moderním charakteru stavby, kde se snoubí historické a moderní prvky. Zařízení do interiéru nakupovala u běžných nábytkářských firem.

„Bydlí tu synovec, který pro mě pracuje. Později tu bude moje maminka a on vedle. Ona má svůj dům na Jablonecku, ale když sem přijede v zimě, bude tu mít větší soukromí,“ dodala velice temperamentní moderátorka pořadu Polopatě, který se tu a tam natáčí i na její zahradě.