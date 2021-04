Toužili po klidu a samotě. Pohodlnou vilu si postavili v korunách stromů

Když se architektovi dostane příležitosti postavit dům na místě, jako je tato parcela, má jedinou možnost, jak k návrhu přistoupit: nechat dům zmizet v zelené kráse korun staletých kaštanů a dubů.

Aby překrásné krajině nekonkuroval, držel se architekt João Marques Franco linie průhlednosti. Do domu může bez ostychu vstoupit příroda, a naopak pro okolí se stane takřka neviditelným.

Se stěnami se nebylo nutné obtěžovat – prosklené rámy oken s posuvným mechanismem udělaly práci za ně. Krajina tak velkoryse dává svou krásu darem a v průběhu roku se mohou obyvatelé těšit na stále nové kulisy.



Velkorysost ukázali i majitelé, malířka Graça Piresová a její manžel Emanuel Pio, který vyučuje dějepis. Oba dali architektonické kanceláři zcela volnou ruku.

Hledali dům, který bude nenáročný, nadčasově a minimalisticky vybavený, stabilní. Sen o stavbě, která od svých obyvatel nevyžaduje nákladnou nebo komplikovanou denní údržbu, se jim zhmotnil. Jejich vysněná nemovitost je velká 144 metrů čtverečních.

Obdélníkový půdorys domu obehnaný balkonem má prostou dispozici. Společenský propojený prostor obývacího pokoje, kuchyně, jídelny a pracovny s knihovnou ve středu vilky narušuje jen dvojí jádro s koupelnami a toaletou a směrem do svahu jsou umístěny dvě ložnice.

Jedna slouží majitelům, druhá je připravena pro hosty. I z těchto místností je možné vstoupit na terasu a do zahrady a odpočívat ve stínu olivovníků. Souputníkem přírody nejsou v loni dokončeném domě jen tvary, ale i barvy.

Punc luxusu do bydlení vnáší levitující designový krb umístěný mezi jídelnou a obývacím pokojem.

Celek je laděn do kombinace bílé a betonu s jemným akcentem barevných židlí v jídelně nebo pestrých závěsných svítidel nad kuchyňským ostrůvkem. I zde se architekt vzdal barev ve prospěch okolní husté vegetace, a prim tak mohou hrát tóny zrajícího ovoce nebo zbarvujícího se listí. Beton pokračuje i dále na terase a bez dramatických změn materiálu elegantně vymezuje, co je ještě dílem člověka a co již přírody.



Punc luxusu do bydlení vnáší levitující designový krb, umístěný mezi jídelnou a obývacím pokojem, díla klasických malířů ve starých rámech nebo exkluzivní křišťálový lustr nad jídelním stolem, který modernímu interiéru dodává neobyčejnost, nádech eklekticismu.

Naopak ryze funkčním detailem je promyšlený systém elektronicky ovládaných závěsů a rolet, které chrání interiér před přemírou slunečních paprsků.