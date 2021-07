Dům připomíná vesmírnou bublinu, Hvězdné války či filmy s agentem 007

K domu vede strmá soukromá vyasfaltovaná cesta lemovaná stromořadím. Za železnou branou se otevírá první pohled na budovu, za kterou by se nestyděli ani kulisáci z nedalekých hollywoodských studií.

Třináct metrů dlouhá „nebeská“ lávka spojuje obě části domu.

Ve skutečnosti byla úžasná rezidence vyprojektována v roce 1992 Edem Nilesem, architektem, jehož extravagantní železo-skleněné konstrukce definovaly koncept rodinných obydlí v jižní Kalifornii v posledním půlstoletí.

Skleněný dům

Obytnou plochu nemovitosti tvoří dvě stavby: dlouhý, štíhlý dům, který má ukotvené samostatné místnosti v „kapsách“ podél stěn, a velká vstupní hala, centrální místnost, ve tvaru půlkruhu. Obě jsou „zabalené“ v kombinaci skla a oceli.

Hala s desetimetrovým stropem vypadá, jako by se vznášela ve vzduchu. Je nejenom hlavním vchodem do budovy, ale i srdcem společenských prostor vily. Uvnitř je moderní kuchyň, jídelna a obývací pokoj. Má výstup na terasu, lze z ní jít k bazénu i do obytného prostoru.

Obě stavby jsou navzájem propojeny třináct metrů dlouhou „nebeskou“ lávkou. Vede do patra k obytné části z přízemí, z centrální páteře domu. V její přední části je hlavní apartmá s koupelnou a průchozí šatnou i výstup na balkon s venkovním posezením a nádherným výhledem na Pacifik.

Dlouhá chodba na druhou stranu propojuje další tři ložnice, stejný počet koupelen, malou tělocvičnu, pracovnu i soukromé a pohodové posezení. K individuálním požitkům soukromí mezi místnostmi fungují zasouvací stěny i rolety.

Obě budovy dohromady zaujímají obytnou plochu 465 čtverečních metrů na pozemku o velikosti dvou akrů. Jsou ukázkou originální dvoupodlažní budovy, ve které by se snad dalo žít i ve vesmíru, ať už na Marsu, anebo na Měsíci.

Chvála skla

Stropy a ocelové nosníky na betonových základech spolu vytvářejí rafinovanou vnější fasádu budov a zároveň v patře zachovávají nádherný 360stupňový výhled na oceán či pohoří Santa Monica. K ekologickému provozu domu je bohatě využívána sluneční energie a základní vlastnosti stavebních materiálů, především skla.

Ložnice má neuvěřitelný výhled do okolní zeleně.

Autor projektu Ed Nigel to vysvětluje jednoduše: „Sklo je základem a realitou přírodních technologií. Dlouho jsem jeho vlastnosti studoval a uvědomil jsem si, že může být součástí stavebnictví. Podobně jako u japonské architektury, která je velice otevřená a průhledná.“

Nové technologie skla to podle tvůrce potvrzují: „Dnes jsou tak dokonalé, že dokážou ochránit před UV zářením, hlukem, teplem i zimou, nejméně o sedmdesát procent víc oproti klasickým materiálům. Vrstvené sklo o tloušťce nejméně pěti centimetrů, roštové mřížky zavěšené dolů od střešních panelů a podobně jsou dohromady ideální k přizpůsobení odolnosti vůči zdejším přírodním podmínkám, především v boji proti ohni a zemětřesení.“

Pohled přes bazén na oceán

K nemovitosti patří obrovská garáž pro šest aut propojená s obytnou jednotkou pro hosty. Travnaté plochy kolem budovy jsou galerií sbírky modernistické sochařské tvorby z celého světa.

Design neobvyklé vily odpovídá vkusu a požadavkům klienta, sběratele umění. Nejde o obyčejnou komoditu, ale spíš o něco, co se má podobat výtvarnému dílu.

Specifikuje to i umístění pozemku, který se rozkládá nad kaňonem Ramirez, domovem mnoha celebrit. V devadesátých letech minulého století v něm například Barbra Streisandová realizovala svůj originální designérský a stavitelský sen výstavbou pěti domů v jí oblíbených klasických stylech architektury.