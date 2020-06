Paráda v 2+kk v Praze. Z obývací kuchyně je na přání elegantní skvost

Architekti Pavel Nový a Vít Svoboda z 0,5 Studia jsou na poli rekonstrukcí bytů v historických domech zkušení, mají jich ve svém portfoliu celou řadu. Právě to bylo důvodem, proč je oslovil majitel s požadavkem úpravy vršovického bytu.

Ten je v pozdně funkcionalistickém domě z 30. let, jehož přednostmi je vedle zachovalých detailů i působivý výhled na panorama této čtvrti skrze typická pásová okna.

Zadáním pro architekty bylo navržení celkové rekonstrukce, která by zahrnovala změnu dispozice z 2+1 na 2+kk. Jádrem bytu se měl nově stát světlý obývací pokoj spojený s kuchyní, u nějž byl kladen důraz na jeho elegantní vizuální propojení s ložnicí v zadním traktu. V neposlední řadě bylo pro klienta důležité vytvoření reprezentativního prostoru pro sbírku obrazů a předmětů z cest.

Architekti se při navrhování interiéru inspirovali vzhledem a materiály historického bytového domu, které doplnili o nové prvky.



Jednotícím prvkem mezi novým a původním se staly povrchy podlah. Studio použilo klasické parkety, v koupelně a na toaletě pak stěrky, které přecházejí i na stěny. Sjednoceno bylo i osvětlení a radiátory. Vestavěný nábytek je v dubové dýze a bílé.

Ze společných prostor domu vstupujeme do bytu skrze vstupní halu. Tu zdobí výrazné křížové osvětlení a nachází se zde integrovaná šatní skříň s úložnými prostory a knihovnou.

Důležitým prvkem jsou interiérové dveře od firmy Dorsis. Dveře, které vedou z haly do komory, na toaletu a do koupelny splývají se stěnou díky skrytým zárubním. Naopak dveře vedoucí z haly do ložnice a obytného prostoru jsou zvýrazněné černým kovovým orámování až ke stropu.

Prostorově skromná ložnice je orientována do klidného vnitrobloku a její součástí je šatna se skládacími dveřmi. Ložnici dominuje postel od firmy Javorina.

Do obývacího pokoje, jenž tvoří jádro bytu, se z haly vchází skrze dvoukřídlé otočné pivotové dveře specificky vyrobené pro tuto realizaci. Dispozičním sjednocením bývalých dvou místností vzniklo 30 metrů čtverečních velkorysého prostoru, který se dělí na kuchyňskou část se stolováním, z níž lze vstoupit na balkon, a obytnou část.

Na vestavnou kuchyni s minimem detailů navazuje jídelní prostor se stolem Javorina doplněným o historické židle z ohýbaných trubek. Pohovka od firmy MM interier z kolekce Systemi je orientována ke stěně s projekcí a zároveň k jídelnímu stolu.

Sezení je navíc zdůrazněno výrazným kruhovým stropním osvětlením s regulací svítivosti. Obytnou část kompozičně uzavírá přízemní podélná komoda, na které jsou vedle zvukové techniky vkusně prezentovány i suvenýry z cest.

Díky dispozičním změnám a promyšlenému přístupu architektů poskytuje byt svým obyvatelům odpovídající komfort. Celkové vzdušné atmosféry dosáhli působivými průhledy skrze místnosti.



V celém bytě jsou pak jasně definovány jak velkorysé společné prostory, tak intimnější části. Co má být vizuálně skryto, je barevně staženo do bíla, naopak to, co má být viděno, je zvýrazněno materiály a barevností.

Tato materiálová a koncepční hra tvoří kulisu pro současné potřeby a nechává vyniknout výhledy na střešní panorama Vršovic, které skrze pásová okna vstupují do interiéru.

Dialog zde vedou předměty soudobé i osobní artefakty. Dá se tvrdit, že se 0,5 Studiu povedlo přeložit historický funkcionalismus do současného jazyka, který vyniká především díky zaměření na detail.