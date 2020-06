Otvíratelná okna a normální vypínač. Lidé chtějí přirozenost, říká architekt

12:00 , aktualizováno 12:00

Jak by měl vypadat dobrý život podle předního českého architekta? Potřebujeme k němu mimo jiné útulné bydlení, příjemná veřejná místa stvořená pro člověka a dotek přírody. A chuť zajímat se i o prostředí, které začíná za dveřmi našeho bytu. „Nečekejme jen na to, co nám kdo naservíruje, ale aktivně se podílejme na oživování prostoru kolem nás,“ říká Jakub Cigler.