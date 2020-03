Nekompromisní růžová. Považuji ji za barevný ekvivalent módy, říká architekt

Do přízemí obchodního domu z 80. let, Beverly Center, vsadil nekompromisní vestavbu obehnanou valem z růžového betonu, která se stala nejnovější vlajkovou lodí obchodu s módou The Webster. „Růžovou považuji za barevný ekvivalent módy. Chtěl jsem ale navrhnout objekt, který bude hrubý a jemný zároveň,“ dodává Adjaye.