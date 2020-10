V zahraničí jsou trendy, co se u nás vůbec neobjevují, říká žák Zahy Hadid

Věděl jste už při studiu Fakulty architektury na ČVUT, že po absolvování odejdete stejně jako váš starší bratr Jakub na zkušenou do ciziny?

Oproti bratrovi jsem měl trochu opožděnější start, protože jsem reprezentoval Česko v taekwondu. Deset let jsem byl v národním týmu, pak pět let trenérem reprezentace taekwonda (Jan Klaška se kromě toho stal v roce 2011 i mistrem Evropy ve váhové kategorii do 75 kilogramů v kickboxu, pozn. red.), což oddálilo kariéru profesionálního architekta. Bratr byl v té době už na stáži v architektonické kanceláři v Rotterdamu a my si odjakživa pomáhali, a když někdo sehnal dobrou práci, dal echo tomu druhému. Takto jsme se vždy dostávali do dobrých ateliérů a za určitými zakázkami. A to, že on vycestoval do zahraničí, byla pro mě obrovská motivace, protože jsem viděl, že se dá dělat architektura jinak. Možná na základě i tohoto zjištění jsem vycestoval také.