Víc zážitků, přehršel vzorků. Vinaře ve Znojmě a Mikulově čeká velký mejdan

Znojemské vinobraní láká na stovky různorodých zážitků včetně novinek. „Před zraky návštěvníků přejdou profesionální provazochodci prostor zvaný Jáma mezi kostelem sv. Mikuláše a rotundou sv. Kateřiny v délce bezmála 120 metrů. Opravdu unikátní programový bod dodá vedle rytířských turnajů a ohňových show dávku adrenalinu,“ oznamuje František Koudela, ředitel pořádající Znojemské Besedy.

Provazochodectví se jako artistická disciplína provozovalo již ve středověku, ve Znojmě jej nyní návštěvníci spatří v pátek i sobotu.

Hlavní atrakcí vinobraní je průvod krále Jana Lucemburského s chotí a pětistovkou postav jako připomínka jeho návštěvy města z roku 1327. Vedle Miroslava Hraběte se poprvé představí Marta Dancingerová, rovněž herečka původem ze Znojma, známá ze seriálů Kukačky nebo Ordinace v růžové zahradě.

„Doufám, že z úkolů, co budu mít, nic nepokazím,“ usmívá se s tím, že se těší i na komunikaci s krajany. „Vždycky mě příjemně překvapí. Na Moravě si ze sebe umí lidé víc udělat srandu, je tady větší sebeironie,“ pochvaluje si prostředí, z něhož pochází.

Dosavadní královna Šárka Charvátová se ujme režírování průvodu. Tuto funkci přebírá po Václavu Beranovi, který ji zastával víc než třicet let. „Vinobraní léta prožívala v roli královny. Její organizační a divadelní zkušenosti jsou jistotou, že ve stopě pana Berana bude dobře pokračovat,“ věří Koudela.

Tradiční součástí pátečního i sobotního průvodu jsou také zlaté a stříbrné pamětní mince, které do města veze královská družina a rozhazuje je mezi diváky. Jejich letošní motiv připomene 300 let od korunovace krále Karla VI., který cestou z ceremonie zavítal do Znojma a jehož návštěva se zapsala mezi významné události města.

Hudba všeho druhu

Také na Pálavském vinobraní v Mikulově je královský průvod jedním z hlavních hřebů programu, v sobotu jej povede Václav IV. v podání Marka Tichého s Chantal Poullain po boku. K historii zde odkazují i kejklířská vystoupení či přehlídky kostýmů, ve Znojmě zase vznikne ulička chudiny nebo inkviziční soud.

Vinobraní jsou zároveň také mohutnými koncerty. Ten znojemský se odehraje hned na několika hudebních scénách. Hity kapely Queen zazní v podání celosvětově nejznámější tribute skupiny Qeenie, českou autorskou tvorbu přiveze jedna z nejhranějších kapel Mirai, přijedou také zpěvačka Aneta Langerová, písničkář Pokáč, zpěvák Mikolas Josef, cimbálová muzika Harafica, Bert and Friends a rovněž Vojenský umělecký soubor Ondráš se svým orchestrem a taneční částí souboru.

8. září 2022

Představí se i legenda českého popu Dalibor Janda, Katarína Knechtová ze Slovenska, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers nebo dívčí kapela Vesna, která reprezentovala Česko v soutěži Eurovision.

Do Mikulova se sjedou známá jména jako Viktor Sheen, No Name, Jelen, Čechomor, Anna K, Slza, Eddie Stoilow, Botox nebo IMT Smile, součástí programu je i spousta cimbálových a folklorních vystoupení.

Pod Pálavu zavítají také osobnosti různých oborů, aby s návštěvníky diskutovaly o tématech spojených s vínem, konkrétně kardiochirurg Jan Pirk, pianista Ivo Kahánek, architekt Václav Hlaváček a umělecký sklář Jiří Pačinek. „Lidé mají v Mikulově jedinečnou příležitost se pobavit s kapacitami v daných oborech. Je nám ctí, že se nám podařilo tyto osobnosti přilákat,“ jásá ředitelka akce Petra Eliášová.

Posílená doprava i nové taxi

To nejdůležitější ovšem nabídnou vinaři, a to vína a burčáky. Ve Znojmě jak v městských mázhauzech, tak třeba na vinném trhu, který obsadí náměstí Slepičí trh v doprovodu cimbálu. Další scéna zaměřená na lidovou muziku vznikne u rotundy sv. Kateřiny, kde bude umístěno degustační místo vinařů spolku VOC Znojmo.

Na Pálavském vinobraní se bude degustovat i ve Velkém zámeckém sále díky konání takzvané Národní soutěže vín mikulovské podoblasti. „Návštěvník si na zámku zakoupí degustační bločky, které posléze smění za vybrané vzorky vín. Těch bude letos v Mikulově úctyhodných 655, je tedy z čeho vybírat a každý si najde to své,“ přibližuje Eliášová. Na zámku se během víkendového veselí budou konat komentované prohlídky zdarma.

Co se týče dopravy, do Znojma budou mířit jak posílené spoje místní MHD, tak dalších regionálních linek včetně těch z Brna. Čtyři záchytná parkoviště pojmou stovky osobních aut. „Koordinátoři vybaví přijíždějící tištěnými programy a navedou je na správnou cestu do centra města,“ informuje Koudela. Cena permanentky činí na místě 750 korun, děti do 15 let mají vstup volný, stejně jako lidé bydlící v centru.

Návštěvníci Pálavského vinobraní mají nechat auto na jednom ze sedmi parkovišť a využít zdarma kyvadlovou autobusovou dopravu nebo nově taxi za cenu pevně danou předem. Permanentka na místě přijde na 1 200 korun, děti do 12 let vstupné neplatí.