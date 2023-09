Na jihomoravská vinobraní dorazilo 120 tisíc lidí, o fous méně než vloni

Slunečná sobota přilákala do brněnských Židenic davy zvědavých obyvatel, kteří zavítali na stavbu nového mostu. Právě...

U inspekce neprošla téměř polovina vzorků zmrzlin, ještě hůř je na tom led

Zmrzlinu si nenechají servírovat do kelímků či kornoutů, ale nabírají ji do sterilních sáčků, které ukládají do...