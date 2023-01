Potok u Mikulova znečistil amoniak, rozbor naznačuje únik fekálií z města

Situace vody, která už delší čas není ideální, se podle vodohospodáře ze Správy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Pálava Vlastimila Sajfrta v poslední době ještě zhoršila.

Hasiči proto z Turoldu na začátku ledna odebrali vzorky, jejichž rozbor prokázal zvýšené množství amoniaku a fosforečnanů. O případu jako první informovala Česká televize.

„Amoniak představuje akutní nebezpečí, protože při jeho vysoké koncentraci může za určitých okolností dojít k úhynu ryb. Zvýšený obsah fosforečnanů zase znamená problém z dlouhodobého hlediska, protože fosfor je zdrojem potravy pro rostliny včetně řas a sinic. Je tak hlavní příčinou toho, že se v rybnících nedaří udržovat vysoká průhlednost vody,“ přibližuje Sajfrt.

Ten upozorňuje, že znečištění ze dvou menších toků se může rozšířit až do rybníků, které jsou součástí turisty mimořádně oblíbeného Lednicko-valtického areálu. „Mezi nimi a Mikulovem jsou dva nebo tři rybníky, které jsou schopny znečištění do určité míry absorbovat, ale při některých situacích, jako jsou výlovy, se voda pouští dál. Když pověstná kapka přeteče, už se to nedá zvrátit,“ podotýká Sajfrt.

Situací se zabývá Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), na niž se nejprve obrátil Mikulov. „Požádal nás o prošetření situace a následně i o součinnost týkající se činnosti některých právnických osob v souvislosti s nakládáním s odpadními vodami a jejich likvidací,“ informuje mluvčí ČIŽP Jiří Ovečka.

Mikulovská starostka Jitka Sobotková (nez.) sděluje, že znečištění je zřejmě způsobené fekáliemi nebo kejdou a pravděpodobně pochází ze spodní části města u rakouských hranic. „Ta je ohledně napojení na kanalizaci z historického hlediska problematická, lidé a podniky jsou zde stále napojeny na vyústě nebo jímky. Ale je předčasné říkat, kdo je úmyslným nebo neúmyslným znečišťovatelem,“ oznamuje.

Zároveň zdůrazňuje, že pro člověka voda z Turoldu žádné nebezpečí neznamená. „Nejde o kyanid, ale o amoniak,“ připomíná Sobotková.

Po městu se na ČIŽP obrátila také Správa CHKO Pálava s podnětem na nedovolené vypouštění odpadních vod. „Laboratorní výsledky jsou předmětem šetření, přičemž existuje podezření na fekální znečištění,“ říká Ovečka.

Podle Sajfrta předběžné výsledky od hasičů naznačují, že zdrojem znečištění jsou odpadní vody z města. „Existuje i možnost, že by za tím byla zemědělská činnost, ale kombinace tří veličin – tedy chemické spotřeby kyslíku, amoniaku a fosforečnanů – spíš ukazuje na komunální znečištění,“ hlásí vodohospodář.