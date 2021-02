VIDEO: Ztracená generace na pusté Zemi. V náborovém klipu VUT učí roboti

„Nikdo už teď neví, co se tehdy doopravdy stalo, ale zůstali jsme na Zemi jen my - ztracená generace. Generace, která tráví život hledáním pozůstatků lidského vědění.“

Tak začíná klip z prostředí postapokalyptického světa, kterým brněnské VUT oslovuje uchazeče o studium.

Hlavní hrdina má stejně jako současní vysokoškolští studenti k dispozici pouze online vzdělávání. Když dokončí svůj „výcvik“, počítačová bytost mu oznámí: „Znalosti a skilly máš. A víš, jak vypadá svět. Co bude dál, máš ve svých rukou. Víc, než si myslíš.“



Kampaň tak poukazuje na ztížené studijní podmínky, zároveň však optimisticky ukazuje, že potřebné znalosti a dovednosti dokáže VUT studentům předat i vzdáleně.

Nic jiného ostatně kvůli covidu ani nezbývá. Například současní vysokoškoláci z prvního ročníku zatím plnohodnotnou prezenční výuku ještě nezažili. Podle výzkumu, jehož se zúčastnilo 1 453 respondentů, hodnotí distanční formu čtvrtina studentů VUT na jedničku, skoro polovina na dvojku.

Jejich starší spolužáci jsou o něco přísnější. „Studenti se shodovali, že u online přednášek oceňují záznamy, které si můžou pouštět opakovaně a vracet se tak k látce, kterou se jim nepodaří pochopit hned napoprvé,“ podotýká mluvčí VUT Tereza Kadrnožková.

Kampaň, která navazuje na úspěšné předchůdce v podobě mnicha v údolí Šalin či klip zaměřený na budoucí studentky technických oborů, doplňuje počítačová hra vytvořená studenty Ateliéru herních médií Fakulty výtvarných umění pod vedením Vojtěcha Vaňka.

„Ve hře je spousta odkazů na Brno a na plno jiných humorů. Každý, kdo se na to dokáže naladit, se dokáže pobavit. Vývoj her je obecně jednou z nejnáročnějších oblastí dneška, ale je to krásné, stojí to za to. Není lepší oblast, kterou byste se mohli potrápit, než je tahle,“ shrnul práci šestičlenného výtvarného týmu Vaněk.

Natáčení a zpracování kampaně se ujal Michal Orsava, který se stal známým díky vtipným virálním videím o Harry Potterovi na Pražském hradě nebo o EETerminátorovi.



Většinu kampaně měla na starost společnost Filmagix, na dílčí práce na hlavním videu přizvali autoři také studio Epicture. V hlavní roli vystupuje Tomáš Žilinský z Divadla Husa na provázku.