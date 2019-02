Vysoká je prej jízda, ale realita je trochu jiná, ukazuje hravý klip VUT

Vysoká je prej jízda. Do školy se nechodí každej den a taky se kalí. Skoro každej večer. Těmito slovy začíná klip, který upozorňuje budoucí studenty univerzit na to, že je nečeká nic snadného. „V tomhle vesmíru už to bude všechno jinak,“ varuje blonďatá dívka ve videu.

Vysoké učení technické (VUT) zvolilo tuto formu proto, že Česká republika patří mezi vyspělými státy k těm nejhorším, co se týče úspěšnosti studentů vysokých škol.

Hlavní hrdinové klipu proto vyvracejí některé mýty o studiu a popisují možná úskalí. „Pokud nebudeš mít dost velkou krosnu, budeš si muset vyprat sám,“ upozorňuje mladík. „Už žádné omluvenky. To je sice pravda, ale taky to znamená, že jestli nesplníš docházku, tak končíš,“ přidává dívka kontrast vůči střední škole.

„Zjistili jsme, že studenty středních škol, když přemýšlí o tom, co a kam půjdou studovat, nenapadne přemýšlet i o tom, že systém vzdělávání bude zcela jiný. Někteří se s tak velkou změnou nejsou schopni poprat a pak odcházejí,“ sděluje Pavla Ondrušková z Oddělení marketingu a vnějších vztahů VUT.

Přestože počet neúspěšných studentů na VUT posledních osm let klesá, po prvním ročníku bakalářského studia stále skončí téměř 38 procent studujících.

„Málokdo si před nástupem na vysokou dělá podrobnou analýzu toho, k čemu mu studium bude, spíše se rozhoduje na základě toho, co ho dosud bavilo a kam ho směřuje nejbližší okolí. Chtěli jsme, aby to byla spíš informovaná volba,“ vysvětluje Ondrušková.

Hodně z vás tu volnost nedá, varuje klip

Studijní neúspěšnost je podle odborníků nejvyšší u zemědělských oborů, v nelichotivém žebříčku následují technické a přírodní vědy. Dobře si naopak v tomto ohledu vedou ti, kteří zvolili umělecké obory.

Součástí kampaně VUT je také možnost kontaktovat studentské ambasadory z jednotlivých fakult přes jejich osobní sociální sítě. „Dnešní digitální generaci nelze motivovat strachem či hrozbou, protože tito středoškoláci už mají celou řadu možností, nejen studium na vysoké škole,“ podotýká Ondrušková.

V současnosti nastupuje v Česku na vysoké školy 56 procent všech devatenáctiletých.

„Což znamená, že se na ně dostávají i studenti s nedobrými studijními výsledky na středních školách. Naším úkolem je motivovat budoucí studenty VUT tak, aby získali potřebnou touhu a odhodlání ke studiu a aby měli už před nástupem na univerzitu dostatek informací o tom, jak to u nás na VUT funguje,“ vysvětluje rektor VUT Petr Štěpánek.

Zvlášť naléhavě tak zájemcům může znít poslední věta ze zmiňovaného klipu: „Svoboda ti umožní být tím, kým chceš, ale hodně z vás tu volnost nedá.“

Holky na techniku patří, ukazuje klip VUT