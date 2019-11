Do vodojemu vede nový vchod, prostory připomínají říši z fantasy filmů

Vstup do podzemí pod Žlutým kopcem umožní nový vchod za zhruba 2,8 milionu korun, který byl právě dokončen.

„Vstup je pouze provozní a měl by sloužit především pro potřeby brněnské filmové kanceláře nebo pro výjimečné jednorázové návštěvy,“ odhaluje náměstek primátorky Oliver Pospíšil (ČSSD).

Ještě v létě dovnitř vedl jen příkrý kovový a místy zrezavělý žebřík. Kdo dostal povolení nahlédnout do nitra vodojemu, musel se vnořit do betonové skruže a balancovat ve výšce víc než šesti metrů. Proto také sešlo z plánovaného natáčení hollywoodských filmařů, kteří by tudy nemohli pronést techniku.

Stavbaři se do díla pustili v září a u původního žebříku museli vytvořit také konstrukci se schůdky. Turistické informační centrum Brna totiž ve spolupráci se znalcem brněnského podzemí Alešem Svobodou rozvíjí plán, jak z areálu čtyř vodojemů z let 1868 až 1913 vytvořit jednu z atrakcí města.

Podobně jako v případě labyrintu chodeb pod Zelným trhem nebo kostnice na Jakubském náměstí. „K tomu je ale ještě potřeba postavit hlavní bezbariérový vstup z ulice Tvrdého,“ podotýká Svoboda.

Přes dvě desetiletí nepoužívané vodojemy, kterým ještě před třemi roky hrozil zánik, by se podle něj měly postupem let proměnit v relaxační zónu s parkem nad zemí.

„V jednom z vodojemů se může zřídit přístaviště a jezdit na lodičkách, může tu být muzeum vody nebo wellness. Je možné tu dělat světelnou show nebo zřídit třeba celoroční kluziště, protože tu je stálá teplota kolem deseti stupňů. Počítáme i s opravou a přístavbou rozpadlého původního domku pro obsluhu, kde by mohla vzniknout kavárna se zázemím pro návštěvníky. Všechno ale záleží na penězích,“ oznamuje Svoboda.