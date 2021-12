Lidem na jižní Moravě teče z kohoutku voda plná dusičnanů. Nikdo neví proč

Alespoň dvakrát do týdne musí sednout do auta a z obchodu přivézt kartony s balenou vodou. „Dřív jsme ji pili normálně z vodovodu, teď si ji raději nakupujeme. Když jedu na návštěvu k rodičům, naberu si vodu třeba i u nich,“ vypráví mladá žena z Pasohlávek.

Laboratorní analýza je totiž jasná. Vodu z řadu nejen v Pasohlávkách, ale také v dalších sedmi obcích v okolí, nesmějí pít malé děti a těhotné ženy. Doporučuje se ji nahradit ve větší části denní spotřeby u dětí až do osmi let, a to i při převaření.

„My dospělí bychom ji pít mohli, ale netroufneme si,“ podotýká žena.