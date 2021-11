Do „Tornádova“ veze Vánoce. Dobrovolnice shání stromečky i cukroví

„Nic a nikdo na světě nesmí malým dětem vzít Ježíška,“ myslí si Barbora Zdráhalová z Míškovic na Kroměřížsku. Na Vánoce začala myslet už v době, kdy ještě všichni chodili v tričku a kraťasech a sháněli opalovací krémy.



Věděla totiž, že rodiče dětí z obcí, které postihlo tornádo, budou mít i v zimě úplně jiné starosti, než řešit Mikuláše nebo pečení cukroví. A tak se rozhodla, že tohle všechno zajistí s partou ochotných dobrovolníků ona. Na Podluží přiveze 9. prosince stovky vánočních ozdob, stromků i krabice plné cukroví.

„Tornádo mnohým místním odneslo i vánoční ozdoby a vše co Vánoce dělá Vánocemi. Mnozí rodiče ještě nemají prostor na to, aby pekli cukroví. Nemůžou si pozvat Mikuláše do domů, které z poloviny nestojí,“ říká Barbora Zdráhalová.

Už na sklonku léta proto začala jednat s pěstiteli vánočních stromů. Vstříc jí vyšly jak Lesy České republiky, tak soukromý pěstitel Přemysl Bača se svými stromky z podhůří Hostýnských vrchů a další anonymní dárce z Beskyd.



Dohromady se podařilo dát bezmála dvě stovky stromků, které si lidé z tornádem postižených obcí mohli předem zarezervovat. Přednost mají rodiny s nejmenšími, ještě „ježíškovými“ dětmi.

„Když jsem měla stromečky, řekla jsem si, že ke stromečkům musí být ozdoby, cukroví, Mikuláš a nadílka. A tak jsem to začala dávat do kupy,“ směje se Zdráhalová.



Dnes už je jasné, že každý z vánočních stromků bude ozdobený originálními ručně malovanými skleněnými baňkami, které na Podluží doputují z Jičína od firmy s třicetiletou tradicí HAN Design.

„A pak mám ozdoby opravdu z celé republiky, ale třeba i z Rakouska. Dámy, které se mnou spolupracují, zřídily facebookovou skupinku, kam se hlásí šikovní lidé, kteří vyrábí ozdoby zdobené voskem, ze slámy nebo patchworkové. Navíc se zapojily dětské domovy, které vyrábí ozdůbky z perliček a korálků. Ke každému stromečku půjde obří krabice ozdob a krabice cukroví. Aby měli lidé hezké Vánoce,“ popisuje autorka nápadu.



Mikulášská s Michalem z Kouzelné školky

I cukroví peče parta dobrovolnic. Tatáž, která už skoro pět měsíců o víkendech vaří pro dobrovolníky i místní, kteří ještě potřebují výpomoc. A přidávají se k nim i další zručné pekařky.



„Všechno na pečení sháníme sponzorsky přes potravinovou banku z Brna a z Prahy. Také jsem udělala výzvu na sociálních sítích a podařilo se nám vybrat neuvěřitelné množství surovin od vanilkových cukrů, oleje, pytlů mouky až po másla. Nestálo nás to ani korunu, snad mimo pečících papírů, které si holky nakoupily samy. Byť byly některé z nich samy tornádem postiženy, chtějí takto pomoct,“ vysvětluje Barbora Zdráhalová.

Všechno, co k Vánocům patří, dostanou rodiny 9. prosince v 16 hodin na hřišti v Hruškách. Předávání stromečků bude spojeno s Mikulášskou nadílkou, která ale nebude jen tak ledajaká.



Těm nejmenším budou Mikuláše, čerty i anděly hrát moderátoři z Planety Yó, které děti znají z Déčka České televize. A pro ty větší přijdou čerti „strašidelnější“. Vánoční atmosféru by do „Tornádova“ měli přinést divadelníci a zpěváci z gymnázia v Otrokovicích, ale i pěvecký sboreček z Mikulčic. A hlavní hvězdou bude Michal Nesvadba s vánočním pásmem pro děti.

Na pořadatelce a jejích pomocnících teď je, aby zvládli všechny věci do Hrušek v tom termínu dopravit. Logistika bude podle ní největší výzvou celé akce. Zkušenosti ale Zdráhalová má. Už v srpnu pořádala pro děti ze zasažených obcí Den splněných přání. A to navzdory tomu, že k těmto obcím nikdy dříve vztah neměla.

„Přijela jsem tři dny po tornádu, když jsem přivezla první humanitární sbírku. Od té doby jsem tam asi třikrát do týdne. Zajišťuju pomoc podle toho, kdo se ozve a co potřebuje. A snažím se pomáhat na stavbách. Nejsem žádný řemeslník, ale nějaká práce se vždycky najde,“ směje se Zdráhalová.