Dívka z autobusu smeteného tornádem cvičí v lázních, školu asi bude opakovat

Silvie má ze sebou pobyt ve třech nemocnicích. Několik týdnů strávila v nemocnici ve Vídni, následně ve Fakultní nemocnici Brno. Prodělala několik operací.

„Poté byla chvilku doma, následně byla tři týdny na intenzivní rehabilitaci v břeclavské nemocnici. Odtamtud hned odjížděla do lázní, to bylo v první polovině října,“ uvedla její matka Irena Mackových.

Tam je dívka i v těchto dnech. „V lázních je to náročné. Rehabilituje, cvičí, chodí na laser, elektrostimulaci,“ doplnila matka.

Dcera podle ní stále necítí jednu z nohou od kolena dolů. „Dostala takovou ortézku, na které se naučila chodit. Je hrozně šikovná. Nevíme ale, kdy nám ji z lázní pustí domů. Bude tam navíc muset jezdit opakovaně,“ uvedla.



Školačka, která měla letos nastoupit do deváté třídy, nemá kvůli nutným rehabilitacím čas se dostatečně věnovat škole. „Tak dvě tři hodiny denně. To je málo,“ řekla její matka. Pokud školu a přípravu na přijímací zkoušky nebude zvládat, nic se podle matky nestane a ročník si zopakuje.



Silvie při nárazu tornáda proletěla celým autobusem a zůstala zaklíněná v totálně zdemolovaném vraku „omotaném“ na malé budově v poli. Hasiči ji z autobusu vystříhali a vrtulník okamžitě transportoval do Rakouska do nemocnice ve Vídni.

První dva dny byly nejkritičtější. Silvie byla v umělém spánku a bojovala o život. Lékaři ji mezitím několikrát operovali a její stav se zlepšil. Pak ji převezli do Fakultní nemocnice v Brně, kde jí operovali přetržený nerv v pravé noze. Stále doufají, že se po zákroku propojí. To může trvat měsíce a nemusí se to povést vůbec. Je možné, že dívka už nebude moct chodit.



Do Vánoc chce mít rodina opravený dům

Rodina se také stále snaží opravovat dům, který jí tornádo poničilo. V přízemí už zhruba před měsícem znovu otevřeli obchod se zeleninou a potravinami, který po tornádu nefungoval, horní patro, kde bydleli, ještě opravují.



„Vyskytly se tam teď nějaké problémy, které řešíme, ale stále doufám, že do Vánoc bychom znovu mohli bydlet,“ uvedla Irena Mackových.



Na rodinu lidé po tornádu přispěli ve finanční sbírce asi 8,5 milionu korun. Část použila pro Silvii, rodiče jí koupí i nějaké pomůcky, které jí budou pomáhat s regenerací svalstva. Část peněz rodina podle matky darovala jiným. Největší část ale putovala na opravy domu.

„Děkujeme všem lidem, kteří nám pomohli. Jsme hrozně rádi za to, co pro nás všichni udělali, jak lidé, tak i lékaři. Všude se k nám chovali velmi hezky. Je to ale na delší trať. Za Silvou teď zase pojedeme, po tom, co jsme si prožili, už je to ale veselejší,“ dodala žena.

25. června 2021