Strom splněných přání potěší děti ve všech jihočeských dětských domovech

Za nápadem stojí Eva Tesařová z Mediaclubu a Šárka Gramanová, marketingová manažerka IGY centra v Českých Budějovicích. „Začalo to tak, že jsme se s Evou bavily o tom, že máme sílu oslovit ještě daleko širší okruh lidí. A splnit tak přání všem dětem. Nevybírat tedy jen jeden dětský domov, jak tomu bylo vždy v minulosti,“ popsala Gramanová.

Jde o velký projekt spojený s možnými riziky. Toho se organizátorky akce neobávají a jsou rozhodnuté obdarovat opravdu každé dítě.

„Je to výzva, to my víme. Najednou těch dárečků není 50 ale 400. Může se stát, že nenajdeme tolik lidí, kteří do toho půjdou s námi. Pustily jsme se do něj s tím, že v tu chvíli převezmeme odpovědnost a zbytek dokoupíme,“ upřesnila Gramanová.



„V momentě, kdy sbíráte padesát dárků, se dá dělat projekt takřka na koleni. Když jde však o takovéto množství, tak už je zapotřebí sofistikovaný systém, aby vše fungovalo a bylo to srozumitelné pro lidi, kteří dárky nakupují,“ objasnila.

Zároveň vysvětlila, že k tomu slouží webové stránky www.radio-pomaha.cz. Tam se zájemci také dozvědí, že dárky mají být v ceně do 1 500 korun. Když se projekt rozjížděl, na organizátorky se nahrnuly i negativní reakce. Lidé argumentovali, že děti z dětského domova mají všechno potřebné.

„My ale od začátku vysvětlujeme, že to není o tom, že pro ně shromažďujeme něco, co potřebují. Víme, že stát, učitelé a všichni, kdo se o ně starají, jim dávají maximum. My jsme se jich ale zeptali, po čem opravdu touží. A to je celý smysl toho stromu přání,“ vysvětlila.

Letos se poprvé zapojil i dětský domov z Horní Plané na Krumlovsku. „Vychovatelé seznámili děti s tím, že bude tato akce a že dostanou nějaký dárek. Zeptali se jich, co si přejí, ale neřekli, zda tu věc opravdu dostanou, aby to pro ně bylo překvapení,“ naznačil ředitel Jan Urban.

Až budou všechny dárky nakoupené a zabalené, organizátoři pozvou děti na promítání pohádky do multikina v IGY centru. Dárky budou předávat sportovci z místních klubů. Zapojí se například hokejisté z Motoru nebo volejbalisté z Jihostroje.

„Myslím si, že když tam přijde jakákoli sportovní osobnost a děti si s ní budou moci popovídat, bude to pro ně třeba i motivující,“ pousmála se Gramanová.