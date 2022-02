Jedu bojovat, Rusové mi zničili dům. Ukrajinci z Brna vyhlížejí spoje

Lámanou češtinou se na brněnském autobusovém nádraží Zvonařka snažil den poté, co Rusko zaútočilo na Ukrajinu, domluvit s pokladní, aby si koupil lístek na autobus a mohl odjet domů, i když nevěděl, jestli jeho dům ještě vůbec stojí.

„Jedu bojovat. Rusové mi zničili dům. Je blízko vojenské základny, na kterou ve čtvrtek zaútočili,“ vysvětloval pětatřicetiletý Ukrajinec Oleg, proč se vrací.

Z bytu, který v domě pronajímal, nájemnice odešla. „Nechce totiž už v takovém nebezpečí žít. Nevím, v jakém stavu se dům nachází, vím jen, že by snad měl ještě stát,“ dodal.

Pochází z malého města mezi Oděsou a Mykolajivem. V Česku byl pět měsíců a pracoval v Boskovicích jako dělník, ale po čtvrtečních událostech podal výpověď a vydal se bránit svoji vlast.

„Doma mám rodinu, přátele. Děti nemám, ale celá moje rodina je na Ukrajině,“ vypověděl v ukrajinštině redaktorce, která tento jazyk ovládá.

Autobusu, který měl odjet po poledni, se Oleg nedočkal. Nepřijel, přestože se před jeho odjezdem na tabuli rozsvítil spoj směřující do Kyjeva. Nikdo další na spoj na nástupišti číslo 25 nečekal. „Až do Kyjeva autobusy nejezdí. Dostanou se do Lvova, dál už nejedou,“ sdělila pracovnice na informacích Zvonařky. Zda a kdy přijedou autobusy vypravené na Ukrajinu nebo z opačného směru, neměla tušení. Podobné to bylo ve dvou dopravních kancelářích, které na Zvonařce prodávají lístky na Ukrajinu.

Podle bulharské pracovnice se ve čtvrtek večer výrazně změnila cena jízdenek. Zatímco ještě přes den stály přes 900 korun, teď je to už přes dva tisíce.

„Večer o půl deváté a v deset hodin bychom měli vypravit dva autobusy, ale je v nich prodaných minimum míst. Situace se mění z hodiny na hodinu. Na Ukrajině se autobusem dostanete maximálně do Lvova,“ podotkla pracovnice a dodala, že při nákupu lístků předem cestující uvádějí své číslo na mobil, takže se jim v případě změny dopravce ozve.

Některé autobusové linky změnily kvůli kolonám na hraničních přechodech s Ukrajinou svou trasu. Čekat tak, že spoj z Ukrajiny přijede do Česka na čas, je skutečně marné. „Co mám informace od lidí, kteří se snaží z Ukrajiny dostat, jsou na hranicích obrovské kolony. Čekání nemusí být jen v řádu hodin, ale dokonce i dnů,“ uvedla personalistka Olena Moysevych, která pomáhá Ukrajincům v Česku sehnat práci.