Ukrajinci odjíždějí domů. Nevíme, co bude dál, říká šéf pracovní agentury

Ruská invaze na Ukrajinu rezonuje pracovním trhem v Česku. Ukrajinská mobilizace ohrožuje české firmy a mnohé z nich, které ukrajinské pracovníky zaměstnávají, by mohly velmi záhy přijít o důležitou pracovní sílu. Ukrajina rozesílá povolávací rozkazy a brannou povinnost mají všichni, kteří jsou fyzicky zdatní.

Týká se branná povinnost i Ukrajinců v zahraničí? Mohou obdržet povolávací rozkazy?

Ano, možné to, ale povolávací rozkazy si musí fyzicky převzít na Ukrajině. Teoreticky by se to k nim vůbec nemuselo dostat. Ovšem odejít do války je jejich svobodná vůle.

Máte tedy již nějaké zprávy, že by ukrajinští pracovníci začali z firem odcházet?

Ano, už nám volají klienti, že od nich odcházejí pracovníci a odjíždějí na frontu. Dobrovolně se rozhodli odejít a pomoct své zemi.

Jak se k tomu staví české firmy? Jak řeší náhlý odliv těchto lidí?

České firmy jsou velmi tolerantní a svým zaměstnancům se snaží pomoct nejen tady, ale také jejich rodinným příslušníkům, kteří na Ukrajině zůstali. V případě, že se rozhodne zaměstnanec odejít na frontu, poskytnou mu pracovní volno. Podle informací z ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí může nyní na území Česka pobývat každý občan Ukrajiny, který má platný cestovní pas. Česká republika všechny občany Ukrajiny vnímá legálně.

Jaké odvětví či firmy jsou nyní nejohroženější?

Nejvíce pracovníků z Ukrajiny je bezpochyby ve stavebnictví a strojírenství, což jsou ty stěžejní obory. Pak je to také automobilový průmysl se všemi subdodavatelskými firmami. Nyní nevíme, co se s stane s průmyslem, když začnou pracovníci hromadně odcházet, a také co to udělá s dodavatelskými řetězci celkově. Těžko hodnotit po prvním dni, kdy je Ukrajina ve válce.