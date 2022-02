„Plakat domů nejezdi.“ Ukrajinci řeší, co teď. Mizí z Česka narukovat do armády

Je to stejně nepřehledné jako vývoj války na Ukrajině. Ukrajinci v Česku řeší, jestli se mají vrátit domů. Narukovat do armády. Bránit své rodiny a příbuzné. Odvézt je co nejvíce na západ. Desítky Ukrajinců už firmám oznámily, že se jich bude týkat mobilizace, dostaly povolávací rozkazy a chystají se odejít do války. Čeští podnikatelé se obávají paniky a odlivu zaměstnanců. Kolik lidí odjede, není jasné.