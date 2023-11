Vedení Znojma posílá znovu policisty na své předchůdce, teď kvůli pivovaru

Pivovar platí necelých osm tisíc měsíčně a radnice se tak prý neuváženě připravila už o 5,7 milionu korun. Ředitele pivovaru Miroslava Haraštu nadzdvihlo, že nebyla řečena celá pravda, a na protest vystoupil z destinační společnosti ZnojmoRegion, kterou spoluzakládal a jež se stará o propagaci celého Znojemska.

A hlavně se hodlá bránit přes právníky, aby očistil dobré jméno pivovaru. Upozorňuje totiž, že nízký nájem je vykoupený mnohamilionovými investicemi do městského majetku.

S „odhalením“ přišla radní Růžena Šalomonová (SPD), která je pověřena kontrolou hospodaření města. Záměr pronájmu prý přesně odpovídal potřebám budoucího nájemce.

„To zanechává dojem, že šlo o předem dohodnutou operaci, která měla pouze vytvořit dojem standardního a transparentního procesu výběru,“ uvedla Šalomonová v lokálním týdeníku a text následně zveřejnila i na svých sociálních sítích.

Dodává, že smlouva byla uzavřena úmyslně za účelem zvýhodnění konkrétních osob a že tedy nejlepší variantou je ukončení smlouvy s pivovarem.

Harašta nejen že nesouhlasí s její kalkulací, a tedy i údajnou škodou, kterou radní uvádí, ale hlavně mu vadí, že nezaznělo pověstné „B“. „Pronajali jsme si prostor, který byl zdevastovaný, do něhož jsme museli nainvestovat přes čtyři miliony, z toho dva do majetku města, aby nám objekt vůbec zkolaudovali pro gastro provoz. Je zcela standardní, že se upravuje výše nájmu podle kvality prostor. Pokud se přenáší zátěž na nájemce, je zcela legitimní, že ten chce, aby se to promítlo v nájmu,“ poukazuje s tím, že do dalšího prostoru, ReZtaurace v areálu pivovaru, investoval skoro čtyřicet milionů korun. Ponížené nájemné je běžnou praxí i třeba v případě pronájmu zdevastovaných městských bytů.

Exstarosta varuje před odehnáním investorů

Pivovar chce vůči Šalomonové i týdeníku podnikat právní kroky. Hlasitě se ozvali také opozičníci. Podle Lukáše Davida (STAN) radní svým chováním a „kauzami, které vyrábí jako na běžícím páse“, připomíná slona v porcelánu a agenturu JPP – jedna paní povídala.

„ReZtaurace, HoZpoda, Enotéka. To jsou skvělé projekty, které posunuly Znojmo dál. Za tento princip, kdy provozovatel platí nájem odrážející stav objektu či jeho rekonstrukci a město se případně na věcech podílí, jsme byli i několikrát ocenění CzechInvestem,“ poukazuje exstarosta Jakub Malačka (Naše Znojmo), podle něhož takový přístup vedení města může odehnat budoucí investory od dalších velkých rekonstrukcí.

Ozval se i Vlastimil Gabrhel (dříve ČSSD), který město v inkriminovaném období vedl. „Nebylo moc podnikatelů a investorů, kteří by chtěli areál pivovaru oživit. Velké díky za snahu a vize jak Znojemského městského pivovaru, tak Vinařství Lahofer (stojí za zmíněnou Enotékou – pozn. red.). Vedení města i Znojmo samotné mohlo spolu s nimi vykročit dopředu,“ vzpomněl.