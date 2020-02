Malá škola, velké výhody. Rodiče v Brně se bouří proti slučování

Když Markéta Flochová v Brně před dvěma lety vybírala základní školu pro svého syna, zvolila tu v Botanické ulici, protože se orientuje na sport. Navíc jí vyhovovalo, že škola je malá, jen o 140 žácích, má jen po jedné třídě v ročníku a přístup k žákům je víc individuální.

Nevadilo jí ani to, že výuka je zde jen do sedmé třídy a pak musí dítě přestoupit. „Syn je tam šťastný, takže jsem plánovala, že na Botanickou přihlásím i mladšího syna. Teď je ale najednou vše jinak,“ popsala Flochová.



Jí i dalším rodičům před jarními prázdninami přišel dopis od městské části Královo Pole, že Botanická se sloučí se základkou ve Staňkově ulici, a to už od příštího školního roku.

„Byl to pro mě šok. Vůbec to nechápu, protože jsou to dvě naprosto odlišné školy,“ říká Flochová. Ona, stejně jako desítky dalších rodičů dětí z Botanické, se chystá dnes v 16 hodin na jednání do jídelny školy, kde se má dozvědět víc.

Rodiče se obávají, že na škole ve Staňkově ulici, která má přes čtyři stovky žáků, se individuální přístup vytratí, a navíc je jinak orientovaná. Profiluje se totiž jako škola pro cizince a tomu je přizpůsobený i její učební plán.

„Mluvila jsem s více rodiči, na Staňkovu nechtějí. Naopak ti, kdo spádově náleží pod ni, šli schválně na Botanickou,“ říká matka dvou chlapců z první a třetí třídy Martina Javorová.

Na gymnáziu už pro dvě školy není místo

Základní škola Botanická sídlí v jednom ze tří pater Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka a podle jeho ředitele Radka Klimeše už se tam obě školy jednoduše nevejdou.

„Chceme jen adekvátní podmínky pro výuku,“ říká Klimeš a vypočítává důvody. „Naši učitelé mají místo sborovny kutloch o zhruba dvanácti metrech čtverečních. Čtyři naše odborné učebny slouží i jako kmenové třídy, takže studenti musejí rotovat po celé škole, a když se chtějí připravovat na výuku, sedí na schodech, protože nemají studovnu,“ popsal Klimeš. Ten dostal peníze na to, aby mohl dělit výuku některých předmětů. Ale nemůže, protože není kde je učit.

Podle něj stejně „smrsknutá“ je i základka. „Nemají družinu v budově a děti do ní chodí přes frekventovanou silnici, chybí jim místnosti na kroužky a nemají kde cvičit,“ popsal ředitel.

Obrátil se na zřizovatele, kterým je Jihomoravský kraj, a ten začal jednat o výpovědi s královopolskou radnicí. „S výpovědí nemůžeme nic dělat,“ říká místostarosta Králova Pole Zbyněk Šolc (ODS). Podle něj se radnice snaží dohodnout lhůtu, aby sloučení tolik nebolelo.

„Jde ale o jedinou jednostupňovou školu v Brně (chybí zde 8. a 9. třída – pozn. red.), navíc do ní chodí 45 nespádových dětí, které by se mohly rozptýlit do jiných škol,“ říká Šolc.

Podle něj jsou domluvené volné prostory jak na základní škole ve Staňkově ulici, tak na Slovanském náměstí. „Zpočátku půjde jen o administrativní záležitost a děti zůstanou v budově dál. V dalších letech ale už škola přibírat nové žáky nebude. Proces je nastavený na osm let, aby všechny děti mohly výuku dochodit,“ popsal místostarosta. Radnice tuto dobu garantuje dětem, rodičům i učitelům.

Zápis žáků do první třídy ještě bude

Ředitelka Základní školy Botanická Danuše Pytelová situaci nechce komentovat. I přes ohlášené sloučení škola ještě letos počítá se zápisem prvňáčků.

„Musíme ho udělat, protože jsme stále vedeni ve školském rejstříku a zápis změny nebo výmaz školy z rejstříku podléhá určitému procesu,“ poznamenala Pytelová. Podle ní je v tuto chvíli těžké předpovědět, jak zareagují rodiče žáků. „Nevylučuji, že někteří přihlásí dítě na jinou školu,“ dodala.

To, že na Staňkovu skutečně přejít nechtějí, už rodiče dali jasně najevo a chystají petici. Přidávají se k nim i učitelé.

„Pokud bude ubývat jedna třída ročně, znamená to i minus jeden učitel. Pro nás to znamená velký existenční stres. I rodiče se ptají, jestli zůstaneme, a my jim neumíme odpovědět, protože jasno bude až v září,“ říká třídní sedmáků Petra Břínková Sochová.

Ve středu budou o slučování jednat královopolští zastupitelé. „Kdyby neprošlo, ocitli bychom se v patové situaci, kdy škola nemá dost prostor pro rozvoj ani fungování. Museli bychom řešit mimořádně krizovou variantu,“ poznamenal Šolc.