Šance pro Emu? Školačka sní o gymnáziu, potřebuje však zbořit bariéry

Šestnáctiletá Ema žije s maminkou v Hodoníně. Letos vyjde devátou třídu. Dobře se učí, a tak si podala přihlášku na hodonínské Gymnázium a obchodní akademii a chystá se na přijímací zkoušky.

Ovšem i když v nich uspěje, není si jistá, jestli do školy bude moci nastoupit. Není totiž bezbariérová. A Ema se pohybuje na vozíčku.

Narodila se se vzácnou chorobou Osteogenesis imperfecta neboli nemocí křehkých kostí.

„Zjednodušeně to znamená, že se mi velmi snadno a často lámou kosti a mám kloubní hypermobilitu. Vůbec bych už dnes nespočítala, kolikrát se mnou mamka musela do nemocnice a kolik počmáraných sáder mi za celý život zdobilo ruce a nohy,“ popisuje deváťačka.

Jak říká, i když není z cukru, neobejde se bez pomoci druhých a už vůbec ne bez bezbariérového prostředí.

Kamarádky Emy i její maminky nechtěly dívku o její sen, studovat na gymnáziu, ochudit. Založily proto pod hlavičkou Nadačního fondu Šance všem transparentní účet.

S heslem „Pusťte Emu k maturitě!“ chtějí vybrat více než milion korun. Především na stavbu výtahu, ale také zlepšení podmínek na toaletách – půjde o rozšíření dveří a upevnění madel k WC.

Vylepšení potřebuje pětina škol

„Už jsme měli schůzku s ředitelem školy Jiřím Hubačkou, s projektantkou i statikem. Řešili jsme, jaké jsou možnosti. Už se zpracovává projekt a studie, od toho se pak bude odvíjet závěrečná kalkulace stavebních prací,“ vysvětluje mluvčí projektu Kristýna Burdychová. Jakmile budou podklady hotové, postoupí do fáze přípravy stavebního povolení.

Tři zakladatelky sbírky doufají, že v projektu pomůže město i kraj jako zřizovatel gymnázia. Bezbariérová škola by podle jejich názoru v roce 2021 měla být standardem.

„Bohužel je rozdíl mezi základními a středními školami. Základní vzdělání je povinné a stát musí garantovat, aby školy byly bezbariérové. Kdežto u středních škol už to tak samozřejmé není,“ posteskla si Kristýna Burdychová s tím, že je trochu ostuda, že bezbariérovost školy musí řešit občanská iniciativa.

I kdyby Ema u přijímacích zkoušek neuspěla, bude mít podle jejích pomocnic výtah ve škole pořád smysl. „Dnes je to Ema, příští rok to může být někdo jiný,“ podotýká Burdychová s tím, že tělesný handicap by neměl zavírat dveře k dalšímu vzdělávání dětem, které mají chuť a předpoklad studovat. A to jen proto, že chybí bezbariérovost.

Podle údajů výroční zprávy České školní inspekce z roku 2020 se potřeba investic do zlepšení materiálních podmínek středních škol v oblasti bezbariérového prostředí týká 21,4 procenta škol. Problém tedy není zdaleka jen v Hodoníně.

Emin projekt je pro nadaci pilotním. „Je to jen začátek. Chceme vytrvat a stabilně pomáhat nejen tělesně, ale i jinak znevýhodněným osobám,“ říká Burdychová.