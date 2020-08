Z vozíku zpět na nohy. Vnější skelet z české dílny umí rozchodit ochrnuté

Před dvěma a půl lety se Radku Coufalovi převrátil život naruby. Na tehdy pětačtyřicetiletého vitálního muže spadl při práci v lese strom a on ochrnul na obě nohy. Od té doby vyzkoušel řadu rehabilitačních pomůcek, ortéz i cvičení.„Stále se rozhlížíte kolem sebe, ptáte se lidí, kteří s vozíkem žijí mnohem déle. A snažíte se najít něco, co tělo zase nakopne a dostane vás do postoje, protože příroda už to sama nezvládne. Dlouho se nám však nedařilo nic efektivního objevit, přestával jsem věřit,“ líčí dosavadní nesnáze Coufal.