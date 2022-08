Lidé nám říkají, že jsme lepší pohřebáci, líčí patolog. Přitom pracuje s živými

Proč jste se rozhodl zrovna pro patologii? V lékařství to asi není úplně vysněný obor.

Nerozhodl, byla to vlastně čirá náhoda. Původně jsem chtěl dělat dětskou chirurgii, stážoval jsem tam a líbilo se mi to. Ale když jsem po škole hledal práci na chirurgii, nikde nebylo místo, dokonce jsem asi na měsíc skončil na úřadě práce. V té době jsem už měl manželku i děti a práci jsem potřeboval. Vzpomínám si, že jsem šel vyřizovat něco na fakultu a na nástěnce byla cedulka, že hledají lékaře na pozici patologa do Dětské nemocnice. Tak jsem sedl na kolo a ve zpoceném tričku jsem se tam ucházel o práci. (směje se) Místo jsem dostal. Upřímně řečeno jsem při nástupu moc nevěděl, co všechno ten obor obnáší.