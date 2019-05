Stavař komplikuje život sousedům, koupenou chatu předělává bez povolení

Stavbař Petr Kratochvíl se totiž pustil do „partyzánské“ přeměny chaty, kterou koupil loni v létě. Bez ohledu na zákony, úřady i sousedy.

Ti byli sice zpočátku tolerantní, ale když začal zasahovat i na jejich pozemky a působit jim škodu, naštvali se.

„Obrátili se na mě sousedé z naší osady, že tam majitel začal přestavovat chatu dost zvláštním způsobem. Zpočátku se nedělo nic tak hrozného, ale pak jim začal působit škodu a to je naštvalo. Když jsem se pak začal poptávat na úřadě v Bučovicích, jestli má stavební úpravy povolené, zjistil jsem, že tam žádná dokumentace není,“ říká jeden ze sousedů Bohumil Žandovský, který má chatu kousek pod novostavbou.

„Nemám nic proti tomu, když si chce něco vylepšit, ale nesmí mi to dělat problémy,“ prohlásil další ze sousedů Josef Jirka.

Majitel chaty sice tvrdí, že dá vše do pořádku, ale případ už řeší stavební úřad v Bučovicích, pod který Nevojice spadají. A protože tam projekt ani žádost o povolení stavby nedoputovaly, zahájili úředníci správní řízení o její odstranění.

Vybagroval cestu a přesekl přípojku elektřiny, stěžuje si soused

Na Kratochvílovo počínání by se nejspíš ani nepřišlo, kdyby si neznepřátelil své sousedy, kteří ho nakonec úřadům nahlásili. Jirku rozzlobil třeba fakt, že mu zrušil oficiální a v katastru zapsanou zpevněnou příjezdovou cestu.

„Prostě ji vybagroval, takže když zaprší, změní se v blátivou klouzačku,“ popsal Jirka, který vlastní chatu v těsné blízkosti problémové stavby

Štve ho i to, že část objektu zasáhla také na jeho pozemek. „Vybagroval a vybetonoval větší plochu před vchodem, ale dostal se až ke mně. Pak se sice stáhl a nasázel na hranici parcely tújky, ale mám obavu, že teď bude svah ujíždět,“ podotkl.

A do třetice mu dělník přesekl přípojku elektřiny. „Sice to hned spravili, ale já ani nevím jak, protože jsem u toho nebyl. Navíc to ani nezjistím, protože to zalili betonem.“

Naštvaný je i Ladislav Tomášů, který sídlí nad kritizovanou stavbou. Kratochvíl ji totiž zvedl o patro, protáhl až na hranici pozemku a ve stěně udělal tři okna přímo na jeho chatu. „Střechou už zasahuje na můj pozemek,“ řekl Tomášů s tím, že v osadě navíc platí územní plán, který nařizuje jen přízemní stavby.

Na upozornění sousedů se úředníci do osady vypravili 9. května a stavbu hned stopli. „Vedeme s majitelem řízení o jejím odstranění, dostal však možnost žádat o dodatečné povolení,“ informoval Petr Přerovský ze stavebního úřadu, který se kontroly zúčastnil.

Podle něj Kratochvíl musí dodat více než desítku vyjádření a stanovisek. „Dokud je nebudu mít, nejsem schopen finálního verdiktu,“ dodal Přerovský.

Ke správnímu řízení se navíc připojil i odbor životního prostředí, protože se chatař dostal až na pozemek chráněný podle lesního zákona.

„Nemůžu předvídat, jak to dopadne. Třeba dostane dodatečné povolení. Další možností je upravit stavbu tak, aby nebyla v rozporu se zákony, ale to znamená změnu územního plánu, souhlas se zábory, dohodu s okolními vlastníky a další věci, což bude velmi složité. Na zpracování projektové dokumentace je 30 dní od rozhodnutí, takže v tomto případě má jeho projektantka co dělat,“ popsal vedoucí odboru Miloslav Babyrád.

Podle něj jde jednoznačně o stavbu bez stavebního povolení. „Kdo si to riskne, musí počítat s následky, a pokud se nenajde dohoda s úřady i se sousedy, je to na demolici,“ doplnil Babyrád.

Chtěl jsem využít volné dělníky, vysvětluje stavitel

Kratochvílovi, který má paradoxně stavební firmu a do Jitřenky dojíždí až z Bratislavy, teď hrozí až stotisícová pokuta. Přiznal, že dokumentaci neodevzdal, ale prý nyní vše dává do pořádku.

„Cestu jsme vybagrovali, protože jsme kopali studně. Na mém pozemku není voda a byl jsem domluvený se sousedem pode mnou, že se na něj připojím. Teď ale cuknul. Už tento týden cestu zase zpevním kamennou drtí,“ slíbil Kratochvíl.

Podle něj je lež, že o plánovaných úpravách nikdo nevěděl. „Všem jsem řekl, že chatu přestavím. A byl jsem se informovat také na stavebním úřadu. Tento týden geodet vykolíkuje pozemek, a jakmile bude decimetr střechy přesahovat, uříznu ji,“ okomentoval další stížnost.

Navíc tvrdí, že problém není ani s územním plánem. „V kupní smlouvě mám napsané podkrovní odkládací patro. Když na tom bude soused trvat, okna zruším. Nemusím je tam mít,“ uvedl Kratochvíl.

A proč začal se stavbou bez dokumentace? „Původně jsem tam jen navozil materiál, ale uvolnili se mi dělníci, tak jsem je chtěl využít,“ poznamenal.

Kratochvíl se v lokalitě pohybuje už čtyři roky, je totiž myslivec v místní honitbě Nevoják a tip na chatu dostal právě od nynějšího souseda Tomášů. „Než jsem ji koupil, všichni mi nabízeli pomoc, dokonce i s tou vodou. Teď se ke mně otočili zády,“ postěžoval si.