Špatné lokality, chybějící navádění. Brněnská parkoviště P+R zejí prázdnotou

Realita je proti plánům politiků tristní. Fungující plocha na okraji města je už šest let stále jen jedna, a to u Ústředního hřbitova. Další dvě jsou víceméně prázdné.

Platí to i o parkovišti P+R u Zetoru v Líšni, které vzniklo v roce 2020. Na celkem 224 místech tu denně stojí v průměru třicítka aut. I ve všední den tak nastává okamžik, že je zcela prázdné. „Uvažujeme o možnosti pronájmu dalším osobám v blízkém okolí, rezidentům či firmám,“ naznačuje mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek cestu, jak by město mohlo parkoviště zaplnit.

Jen pár minut chůze od Zetoru je možné nastoupit na MHD, v níž by řidiče rádi viděli politici. Jenže donedávna ani nebylo možné najednou zaplatit parkovné i jízdenku, natož aby dojíždějící získali třeba výhodnější cenu.

Zaparkování u Zetoru a následná cesta hromadnou dopravou do centra a zpět vyjde na den na 70 až 210 korun. Zhruba 70 korun přitom stojí i dvouhodinové stání v centru, kde většinou lze najít volné místo, a člověk má za tu dobu poměrně dost času vyřídit, co potřebuje. „V tomto roce bude vyřešena cenová politika ohledně slev na parkování nebo jízdném,“ uvádí bez bližších podrobností Poňuchálek s tím, že spojená platba parkovného a jízdenky na MHD je už nyní k dispozici prostřednictvím aplikace Sejf, ale bez jakékoli cenové výhody.

Poblíž lze nechat auto zdarma

U Ústředního hřbitova se parkoviště P+R běžně celkem zaplňuje, ale nikoli jako podobné plochy v Praze, které jsou často využity na téměř sto procent. „Parkoviště P+R jsou v Praze v provozu od roku 1997. Ke konci minulého roku bylo možné odstavit osobní automobil na 24 takových plochách s celkovou kapacitou 4 678 stání,“ přibližuje mluvčí pražské Technické správy komunikací Barbora Lišková. Hlavní město navíc tuto službu nabízí na třetině ploch zcela zdarma, na dalších pak na celý den buď za 50, nebo 100 korun.

U Dětské nemocnice začne stavba letos Chybějící parkovací kapacity u Dětské nemocnice v Brně má vyřešit parkovací dům s kapacitou 373 míst. „Zahájení stavebních prací předpokládáme ve druhé polovině letošního roku,“ oznámila Pavlína Hořicová, mluvčí Fakultní nemocnice Brno, pod niž ta dětská spadá. Chystá se rovněž stavba parkovacího domu u Masarykova onkologického ústavu pro 222 aut, termín jejího zahájení však dosud není známý.

Celková kapacita tří brněnských ploch P+R v tuto chvíli činí 511 míst. Ta u Ústředního hřbitova leží u hlavního přivaděče z jihu ze směru od Vídně a dálnice D1, kudy přijíždí velké množství aut. S lokalitou Zetoru, kam vede příjezdová cesta od Křtin, se to nedá srovnávat. Pro většinu řidičů je toto parkoviště „z ruky“. „Důležitým faktorem je i to, že v okolí nejsou modré zóny, takže řidiči mohou nechat auto poblíž a neplatit dvacet korun,“ podotýká Roman Čampula z brněnského Centra dopravního výzkumu.

Podobně je na tom i tři roky zprovozněný parkovací dům RiverPark v Polní ulici u justičního paláce a budovy úřadu práce. „Každý den nabízí dostatek míst i výhodné ceny parkovného, které vyjdou na 50 korun na dvanáct hodin. Navíc se nachází v docházkové vzdálenosti od centra i v blízkosti zastávky,“ láká sem šoféry radní Brna-střed Jan Mandát (ODS). Celková denní obsazenost se však podle dat z loňského podzimu pohybovala pouze kolem sedmnácti procent.

I toto místo popisuje Čampula jako hůře dostupné, kam se musí řidiči prokličkovat. „Obecně by také bylo dobré, kdyby už na příjezdech do Brna byly podobně jako v Praze naváděcí tabule na záchytná parkoviště s informací o počtu volných míst. To dnes chybí,“ upozorňuje expert.

Zmíněná městská část Brno-střed apeluje na řidiče, aby do centra nezajížděli, kvůli tomu, že dopravní situace v něm není ideální ani poté, co je do historického jádra velmi omezený vjezd na povolenky.

Další záchytné plochy váznou

Radnice teď s nadějí vyhlíží rostoucí parkovací dům pro takřka 600 vozů na Šumavské. Ani ten – podobně jako RiverPark – není na okraji města, přesto o něm Brno mluví jako o záchytném zařízení typu P+R. Teprve se uvidí, jaké najde využití, stejně jako parkovací dům v ulici Skořepka u Křenové, který se má po několika odkladech začít stavět letos.

„I díky okolním kancelářským budovám či univerzitě asi bude mít dům na Šumavské větší poptávku než plocha na Polní, ale parkoviště typu P+R v pravém slova smyslu to skutečně není,“ uvádí Čampulův kolega Petr Neuwirth.

Skutečně záchytné plochy u hlavních příjezdů do Brna jsou stále zatím jen v přípravných fázích. Nejdále je parkovací dům u Jihlavské v bohunickém kampusu, který by měl „nasát“ auta z D1 ze směru od Prahy. Vyroste na místě stávajícího parkoviště, které mohou šoféři využívat jako záchytné už dnes. „Zahájení výstavby by mohlo být možné v příštím, nebo přespříštím roce,“ oznamuje Poňuchálek.

V Purkyňově ulici naproti Technickému muzeu, u královopolského nádraží a na Sportovní, kde se rovněž už několik let plánují parkovací domy, je zatím situace spíš u ledu. V prvním případě se řeší soud, v tom druhém se čeká, až železničáři přestavějí nádraží, a u třetího se nyní začíná s projektováním.