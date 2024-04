Brno spěchá s tramvají na Kamechy, další nové trati zatím zůstávají u ledu

Na brněnském sídlišti Kamechy se už za tři měsíce objeví první dělníci a začnou připravovat koridor k nové tramvajové trase. Místním obyvatelům se však plán nelíbí – obávají se zvýšeného hluku, nestability obřího sídliště i úbytku zeleně. Vyburcovalo je to k sepsání petice proti plánované trati, to však bude zřejmě to jediné, co s projektem zmůžou. Politici na jejich stížnosti neslyší.