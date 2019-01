Města kolem Brna budují záchytná parkoviště, řidiče vybízí k cestě vlakem

Do roku 2022 má v Brně vzniknout 4 550 parkovacích míst typu park and ride. Odhadované náklady přesahují miliardu korun. Jednotlivé plochy budou mít kapacitu od 300 do 2 000 míst. Kromě dosavadního parkoviště P+R u Ústředního hřbitova by měla stání tohoto typu vzniknout na následujících místech:

Královo Pole, nádraží

Purkyňova ulice

Líšeň, areál firmy Zetor

Fakultní nemocnice v Bohunicích

roh ulic Veveří a Šumavská

Žlutý kopec, Tomešova ulice

Sportovní ulice

Dětská nemocnice