Brněnské ANO navrhlo vyloučit Švachulu a Liškutina. Jsou podezřelí z korupce

Novinářům to řekl republikový i jihomoravský místopředseda hnutí a brněnský exprimátor Petr Vokřál. Rozhodnutí o vyloučení by mohlo padnout už ve čtvrtek.

Policie v případu obvinila devět lidí, čtyři jsou na svobodě. Hnutí také vyzve oba politiky, aby složili mandáty zastupitelů. Podle Vokřála kauza poškozuje hnutí ANO, které označil za protikorupční.

O vyloučení z hnutí rozhoduje předsednictvo, které chce stanoviska příslušné místní nebo oblastní organizace. Rozhodnutí předsednictva je účinné dnem přijetí. Podle krajské předsedkyně ANO Taťány Malé by předsednictvo mohlo o vyloučení rozhodnout tento čtvrtek.

Brněnské ANO už v minulosti vyloučilo ze svých řad tehdy radního Brna Tomáše Kratochvíla, který se u soudu zpovídal z krácení daní u své nábytkářské firmy.

Brněnská organizace ANO doporučila vyloučení Švachuly a Liškutina krajské organizaci, která to potvrdila a návrh přednese celostátnímu předsednictvu. „Zároveň jsme je vyzvali, aby složili mandát. Musí to ale udělat oni sami,“ uvedl Vokřál. Podle něj hnutí ctí presumpci neviny, a očistí-li oba své jméno, není vyloučen opětovný vstup do ANO.



„Nyní to ale hnutí ANO poškozuje, a proto jsme se rozhodli, jak jsme se rozhodli,“ dodal Vokřál. „Myslím, že je to jasný signál a jasný krok k tomu, abychom se distancovali od jakéhokoliv jednání, které je v rozporu se zákonem. Hnutí bylo založeno jako protikorupční a nehodláme na tom nic měnit,“ zdůraznila Malá.

Mandát již složil brněnský předseda ANO

Ve funkci skončil také brněnský předseda ANO Pavel Dvořák. „Rezignoval z osobních důvodů, je ve složité rodinné situaci. Situaci kolem něj a mediální tlak vyhodnotil tak, že v pozici skončí. Pověřená vedením organizace bude místopředsedkyně Karin Karasová,“ uvedla Malá.

Dvořák byl blízkým Švachulovým spolupracovníkem, oba jsou zastupitelé v Brně-středu. Podle některých médií byl Dvořák v kontaktu s orgány činnými v trestním řízení a poskytl jim součinnost.

Policie provedla zátah na radnici Brno-střed od čtvrtka do soboty. Devět lidí obvinila z účasti na organizované zločinecké skupině, sjednání výhody při zadávání veřejných zakázek a z úplatkářských trestných činů.

Pět lidí je ve vazbě, kromě Liškutina a Švachuly jsou to podnikatelé ve stavebnictví a realitách Petr Kalášek, Pavel Ovčarčin a Lubomír Smolka. Další čtyři budou stíhaní na svobodě, dva z nich spolupracují.