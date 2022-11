Za pětinásobně drahé teplo ať padají hlavy, vyzývá petice v Břeclavi

Lidé, kteří petici podepsali, viní vedení společnosti a potažmo i města z toho, že situaci kolem NWT podcenilo.

Tato firma se totiž už na konci loňského roku obrátila na Teplo Břeclav s žádostí o zvýšení ceny kvůli výraznému zdražení plynu. Dohodla se s ním tehdy na třicetiprocentním navýšení a do smlouvy přibyl dodatek, že jakékoli další okolnosti, které by mohly cenu plynu ovlivnit, bere NWT na sebe. Právě tady měli podle petentů jednatelé Tepla Břeclav zpozornět.

„Proč už v té době nečinili patřičné kroky k vypovězení smlouvy s NWT, když již bylo patrné, že nedošlo k odpovídajícímu plnění na dodávku energií, která byla vysoutěžena?“ ptal se na zasedání městského zastupitelstva člen petičního výboru Dalibor Konečný.

„Je zřejmé, že společnost Teplo Břeclav a jeho zřizovatel a vlastník – město Břeclav – chybně vyhodnotili dodavatelskoodběratelské vztahy a svým postojem zapříčinili stávající stav,“ tlumočil znění petice, kterou podepsali obyvatelé největšího břeclavského sídliště Na Valtické a ulic Fintajslova, Budovatelská a Nádražní. Tedy těch, kde je nejvíc koncových odběratelů tepla od městské firmy.

V petici požadují odvolání jejích jednatelů Martina Martáka a Pavla Dominika, ale také stávající dozorčí rady, jež podle jejich mínění na činnost jednatelů nedohlížela. Požadují rovněž splátkový kalendář na zvýšené zálohy za listopad a prosinec.

Náklady má rozprostřít půjčka

Petici bude břeclavská rada projednávat na svém nadcházejícím zasedání, zároveň hledá cestu ke snížení záloh alespoň za prosinec. Tíživý předvánoční čas chce Teplo Břeclav lidem ulehčit s pomocí dočasné bezúročné půjčky, kterou si vezme od města. Díky tomu by mohlo rozložit platby za teplo a teplou vodu společenstvím vlastníků jednotek a bytovým domům do delšího období.

„Aktuálně mají na prosinec zvýšené zálohy pětinásobně. Náš návrh je, aby zaplatili původní částku, ke konečnému zúčtování pak dojde jako každý rok po uzavření účetního roku, to znamená někdy do konce února,“ přiblížil na zastupitelstvu jednatel společnosti Marták.

V únoru by došlo k vyrovnání přeplatku či nedoplatku podle skutečné spotřeby, vyšší náklady by se tak rozprostřely do delšího období.

V jaké výši by půjčka měla být, zatím není jasné. Podle vedoucího ekonomického odboru břeclavské radnice Martina Černého budou jednatelé Tepla Břeclav teprve sestavovat plán cash flow do konce roku.

„Z toho bude jasné, jestli jsou schopni situaci zvládnout ze svých zdrojů, nebo budou potřebovat sáhnout do městských peněz,“ podotkl Černý s tím, že vliv na konečnou částku má řada faktorů. Včetně toho, že cena plynu na burze klesá, což Teplu Břeclav nahrává.

Podle petentů však tento návrh nic neřeší, jen problém oddaluje, zatímco mezi lidmi panuje špatná nálada. Zlobí se mimo jiné i kvůli tomu, že město neinformovalo o špatné situaci kolem NWT, přestože o ní vědělo již před komunálními volbami.

„Došlo k hrubému pokřivení voleb do zastupitelstva. Apeluji na všechny zastupitele za hnutí ANO a Mladí a neklidní, aby rezignovali na své posty a umožnili předčasné volby souběžně s těmi prezidentskými v půlce ledna,“ vyzval Břeclavan Pavel Kováčik.

Že by se pravda oddalovala kvůli volbám, přitom starosta Svatopluk Pěček (ANO) již dříve odmítl s tím, že v Teple Břeclav dali na důrazné doporučení právního zástupce a informaci zveřejnili až v době, kdy měli jistotu, že dodávky plynu budou pokračovat pod novým dodavatelem, a rovněž věděli, za jakých podmínek. Potvrzení od nového dodavatele přitom dostali až po volbách.