Po výrazném zdražení tepla plánuje Břeclav placení kroužků i nadační fond

„Zjišťovali jsme si, zda bychom mohli napřímo pomoci lidem, které to postihlo, nicméně jsme byli upozorněni ekonomem města, že se jedná o nepovolenou veřejnou podporu,“ vysvětlil starosta Pěčka.

Město proto zvažuje další možnosti. „Chaos na trhu s energiemi může dostat do úzkých každého z nás. Připravujeme proto plán pomoci obyvatelům Břeclavi z pohledu samosprávy. Řešit můžeme věci, které umíme,“ říká místostarosta Jakub Matuška (Mladí a neklidní).

Jak potvrdil, lidem, kteří se kvůli zvýšení záloh dostávají do existenčních problémů, radnice pomůže se stravováním. „Zprovozníme kontaktní místo pro občany města postižené zvyšováním cen energií, kde bude možné získat pomoc. Toto budeme koordinovat s úřadem práce,“ naznačil.

Rodinám město pomůže také s náklady na kroužky pro děti. Matuška chce obnovit také jednání o nadačním fondu, který by měl podpořit nadané děti, jejichž rodiče nemají na kroužky peníze. Založení nadačního fondu přitom zastupitelé už jednou odmítli, a to na posledním zasedání před volbami.

Detailněji Matuška ještě chystané kroky popisovat nemůže. „Je to všechno hodně čerstvé, probíhají výpočty. Zjišťujeme, kolika lidí se to existenčně dotkne. Většina finanční pomoci půjde přes úřady práce, ale žádat se bude moct zpětně až po Novém roce. Do té doby bohužel nezbude nic než platit nastavené zálohy,“ uvedl.

Dva tisíce osm set břeclavských domácností teď musí překonat období do konce roku. Poté by měl stát zastropovat ceny a podle odhadů Břeclavských by pak měl být nárůst cen za teplo už „jen“ dvojnásobný oproti cenám, na které jsou v současnosti zvyklí.